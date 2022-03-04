Son dakika... Zaporizhzhia nükleer santrali vurdular! Radyasyon tehdidi var mı?

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Ukrayna - Rusya savaşı 9'uncu gününde... Dün akşamki barış görüşmelerinden saatler sonra Rusya nükleer tesisi hedef aldı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporizhzhia Rus bombalarının hedefi oldu, dünya nükleer alarm verirken 'radyasyon tehdidi var mı?' sorusuna yanıt geldi.

RADYASYON TEHDİDİ VAR MI?

Ukraynalı yetkililer Cuma sabahı, tesisin güvenlik altına alındığını ve 'nükleer güvenliğin artık garanti edildiğini' söyledi.

Daha önce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna düzenleyicisinin ajansa 'Zaporizhzhia nükleer santral sahasındaki radyasyon seviyelerinde rapor edilen herhangi bir değişiklik olmadığını' söylediğini duyurmuştu.

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ABD ise en son bilgilerinin tesiste yüksek radyasyon seviyeleri belirtisi göstermediğinin altını çizdi.

ABD enerji sekreteri Jennifer Granholm, reaktörlerin 'sağlam muhafaza yapıları tarafından korunduğunu ve reaktörlerin güvenli bir şekilde kapatıldığını' söyledi.

İŞTE BU SABAH YAŞANANLAR

Ukraynalı yetkililer, Cuma günü erken saatlerde tesisin dışındaki bir eğitim binasında Rus güçleri tarafından bombalandıktan sonra yangın çıktığını söyledi.

İlk rapor, Rus kuvvetlerinin tesise ateş açtığını ve 'Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde gerçek bir nükleer tehlike tehdidi' olduğu yönündeydi.

Zira bu açıklama Telegram'da yayınlayan tesisteki bir çalışandan geldi. Daha sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Rus ordusunun Zaporizhzhia'ya her yönden ateş ettiğini açıkladı.

Kısa bir süre sonra Ukrayna Devlet Acil Servisi, tesisteki radyasyonun 'normal sınırlar içinde' olduğunu bildirdi.

Yangının santralin dışındaki bir binada çıktığı, söndürüldüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

BU SANTRAL NEDEN ÖNEMLİ?

1984 ve 1995 yılları arasında inşa edilen Zaporizhzhia nükleer santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dokuzuncu en büyük nükleer santrali konumunda.

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Her biri 950 MW üreten altı reaktöre ve toplam 5.700 MW çıkışa sahip olan tesis Ukrayna'nın enerjisinin 4'te 1'ini üretiyor.

Tesis, Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka rezervuarının kıyısında, Güneydoğu Ukrayna'da Enerhodar'da yer alıyor.

Nükleer santral Donbas bölgesinden yaklaşık 200 kilometre, Kiev'in 550 kilometre güney doğusunda yer alıyor.