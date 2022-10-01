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Son dakika! Zaporijya Nükleer Santrali genel müdürü Ruslar tarafından gözaltına alındı

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#Zaporijya Nükleer Santrali#RUSYA#Ihor Murashov
Son dakika Zaporijya Nükleer Santrali genel müdürü Ruslar tarafından gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 12:34

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi (Energoatom) Başkanı Petro Kotin, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali Genel Müdürü Ihor Murashov'u Energodar'a giderken gözaltına aldığını açıkladı.

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Ukrayna devletinin nükleer ajansı Energoatom’dan yapılan açıklama korku yarattı.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Zapoijya bölgesindeki nükleer santralinin genel müdürünü gözaltına aldığı açıklandı.

Avrupa'nın en büyük nükleer enerji tesisi olan Zaporijya, Moskova ve Kiev'in birbirlerini santrale ve yakınlarına saldırı yapmakla suçlamalarının ardından, son haftalarda gerilimlerin merkezinde yer alıyor ve bu da bir atom felaketi korkularını artırıyor.

Energoatom şefi Petro Kotin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ihor Murashov'un dün yerel saatle 16.00 civarında fabrikadan Moskova kontrolündeki Energodar şehrine giderken bir ‘Rus devriyesi’ tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Murashov'un aracının durdurulduğunu, arabadan indirildiğini ve "gözleri bağlı olarak bilinmeyen bir yöne sürüldüğünü" söyledi.

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Kotin, Murashov'un Zaporijya santralinin nükleer ve radyasyon güvenliği için ana sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Nükleer santral, Rusya'nın dün Ukrayna'daki diğer üç bölgeyle birlikte ilhak ettiği Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinin Rusya'nın elindeki topraklarında bulunuyor.

Rusya’nın santralin çevresini bombalaması, geçtiğimiz haftalarda Kiev'den ve Batılı müttefiklerinden Ukrayna'daki nükleer tesislerin etrafındaki alanları silahsızlandırma için çağrı yapılmasına neden olmuştu.

BM'den bir izleme ekibi eylül ayı başlarında Zaporijya’yı ziyaret etti.

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#Zaporijya Nükleer Santrali#RUSYA#Ihor Murashov

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