Son dakika.... Yunanistan'ın 'yardım teklifi' yalan çıktı

Türkiye'de günlerdir süren orman yangınları ile mücadeleye pek çok ülke destek veriyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre destek vermeye hazır olduğu yönünde haberler konu olan Yunanistan'ın bu yönde bir girişimi olmadığı ortaya çıktı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın 29 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söylemesine rağmen, Yunanistan'ın Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan yardım talebine yanıt vermediği açıklandı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ni arayan Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Yunanistan olarak ülkemize yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdikleri bilgisinin altı çizildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgide 'Basında çıkan Yunanistan’ın Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır' ifadesine yer verildi.

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 30 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak AB’nin, ülkemizde devam eden yangınlar için yardım edebileceğini bildirmişti.

İSPANYA VE HIRVATİSTAN UÇAK GÖNDERİYOR

AB'nin açıklamasının ardından AFAD'ın, Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması’na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurusuyla İspanya ve Hırvatistan'ın uçak göndereceği aktarıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'deki yangınların yayıldığı 29 Temmuz'da "Türk dostum Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradım, kendi seçim bölgesi olan Antalya'da çıkan yangınlardan dolayı duyduğum samimi üzüntülerimi dile getirdim ve kendisine Yunanistan'ın yangın söndürme faaliyetleri için her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu söyledim" açıklamasını yapmıştı.

Yunan hükümeti, ülkede çıkan yangınlara rağmen Türkiye'den talep geldiği anda Yunan itfaiye ve kurtarma birimlerinin yardıma gönderilmesi teklifinin halen geçerli olduğunu açıklamıştı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor