Son dakika: Yunanistan'da yangın paniği sürüyor... Belediye başkanından yangın itirafı

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Aşırı sıcaklar ile kavrulan Yunanistan'daki yangınlar sürüyor...

Ülkenin pek çok yerinde süren yangınlar nedeniyle yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilirken pek çok ülke Yunanistan'a yardım gönderdi.

Ülke basınında yer alan habere göre, sıcaklık 45 derece bandında seyrettiği ülke tarihinin en kötü sıcak hava dalgalarından birisi ile karşı karşıya.

Yangının en şiddetli seyrettiği yerlerden birisi de ülkenin ikinci büyük adası konumunda olan Eğriboz.

Yunanistan'da yayın yapan Open TV'ye konuşan Eğriboz'daki Istiaia'nın Belediye Başkanı Giannis Kontzias, 'Artık çok geç, bölge yok oldu' dedi.

Pefki de dahil olmak üzere kuzey Evia'daki dört köy için Pazar günü tahliye emri verildi, ancak birçok sakin mülklerini kurtarmak umuduyla bölgeyi terk etmeyi reddetti.

Bazı Pefki sakinleri ve turistler, Atina'nın 150 kilometre kuzeybatısındaki anakaradaki Arkitsa limanına giden feribota binmek için Aidipsos limanına yönlendirildi.

Asociated Press'e konuşan bir vatandaş 'Tamamen terk edildik. İtfaiye yoktu, araç yoktu, hiçbir şey yoktu' dedi.

Eğriboz'da en az 250 bin dönüm ormanlık alanın kül olduğu ve özellikle adanın kuzey bölgelerindeki sayfiye yerlerinde, birçok ev, tarla ve çiftliğin yandığı bildiriliyor.

DİĞER BÖLGELERDE SON DURUM NE?

Başkent Atina çevresindeki yangınlar, rüzgarın da dinmesiyle kontrol altına alındı ancak yetkililer, gün içinde hava sıcaklığının artması sonrası yangınların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Mora Yarımadası'nda üç ayrı yerde çıkan orman yangınlarının da kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.

Bu arada Yunanistran'ın batısındaki Zakinthos adasında çıkan yangını söndürmek için havalanan PZL tipi itfaiye uçaklarından biri, arızalanınca, ormanlık bölgeye mecburi iniş yaptı. 35 yaşındaki pilot ise kendisini kurtarmayı başardı.

Yunanistan'a bazı AB üyeleri dahil 24 ülke, yangın söndürme çalışmalarında yardım etti. ABD, Rusya, İsrail, Mısır, Katar; AB dışından Yunanistan'a yardım eden ülkelerden bazıları.

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