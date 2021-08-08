Son dakika: Yunanistan'da yangın paniği... Bölgedekilere flaş uyarı

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Aşırı sıcaklar ile kavrulan Yunanistan'daki yangınlar sürüyor...

Ülkenin pek çok yerinde süren yangınlar nedeniyle yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilirken turistler için de bir uyarı geldi.

İngiliz Sun gazetesi bölgedeki binlerce İngiliz turistin telefonlarına uyarı mesajı gönderildiğini duyurdu.

Mesajda İngiliz vatandaşları ülkedeki yangınlar konusunda uyarıldı.

Ülkede iki kişi yangınlar nedeniyle hayatı kaybederken, acil servisler, tehdit altındakilere flaş bir uyarıda bulundu.

Söz konusu açıklamada yangında mahsur kalırlarsa 'Hemen suya girin' tavsiyesinde bulunuldu.

İlk belirlemelere göre, Attika (Atina yöresi) bölgesinde 100 bin, Mora yarımadasının Olimpiya ve Mani bölgelerinde 100 bin ve Evia adasının kuzeyinde yaklaşık 300 bin dönüm ormanlık alan ile içindeki ev, barınak, çiftlik, işletme ve araç kül oldu.

Özellikle Evia adasının kuzeyindeki sayfiye yerlerini terk eden yüzlerce yangınzede, sahile yanaşan iki feribot tarafından güvenli yerlere sevk edildi.

Yangın bölgelerini ziyaret eden Başbakan Kiryakos Mitsotakis, halkın sabırlı, dikkatli ve serinkanlı olması çağrılarını yinelerken; Cumhurbaşkanı Ekaterina Sakellaropoulou, tedavi altında bulunan yararlıları ziyaret etti.

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