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Son dakika... Yunanistan'da tren faciası: Onlarca ölü!

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#Yunanistan#Tren Kazası#Dünya
Son dakika... Yunanistanda tren faciası: Onlarca ölü
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:15

Yunanistan'da yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 32 kişi yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle onlarca kişinin yaralandığı açıklandı.

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Komşu Yunanistan güne facia haberi ile uyandı.

Başkent Atina'dan Selanik kentine giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı.

İki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Yunanistanda tren faciası: Onlarca ölü

Kaza nedeniyle onlarca kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu da gelen bilgiler arasında.

Teselya valisi Konstantinos Agorastos yerel basına verdiği demeçte, 'Çarpışma çok şiddetliydi' dedi ve en az 4 vagonun raydan çıktığını belirtti.

Son dakika... Yunanistanda tren faciası: Onlarca ölü

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İtfaiye sabah 05.30'da yaptığı açıklamada bölgedeki çalışmaların sürdüğü bilgisine yer vermişti.

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#Yunanistan#Tren Kazası#Dünya

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