Son dakika... Yunanistan'da tren faciası: Onlarca ölü!

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Komşu Yunanistan güne facia haberi ile uyandı.

Başkent Atina'dan Selanik kentine giden bir yolcu treni ile Selanik'ten Larissa'ya giden bir yük treni, Larissa kenti dışında çarpıştı.

İki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle onlarca kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu da gelen bilgiler arasında.

Teselya valisi Konstantinos Agorastos yerel basına verdiği demeçte, 'Çarpışma çok şiddetliydi' dedi ve en az 4 vagonun raydan çıktığını belirtti.

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İtfaiye sabah 05.30'da yaptığı açıklamada bölgedeki çalışmaların sürdüğü bilgisine yer vermişti.