Son dakika... Yunanistan'da helikopterler havada çarpıştı

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Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Atina’nın batısındaki Psatha bölgesinde yangına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kazanın ardından mürettebatı kurtarmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Psatha bölgesindeki orman yangınına müdahale sırasında iki itfaiye helikopterinin henüz belirlenemeyen bir nedenle havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Arama ve kurtarma ekipleri, ekipleri bulmak ve onlara yardım etmek için derhal harekete geçirildi" ifadelerine yer verildi.

BİR PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

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Yetkililer, kazada pilotlardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre, düşen helikopterlerden birinde bulunan mürettebatın sağ kurtulduğu ve hastaneye sevk edildiği bildirildi.

YUNANİSTAN'DA 73 AKTİF ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Yunanistan genelinde orman yangınları etkisini artırırken, ülkede aktif yangın sayısının 73’e yükseldiği bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Vassilis Vathrakogiannis, ülke genelinde 51 yeni yangının başladığını ve ekiplerin toplam 73 orman yangınıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Vathrakogiannis, yangınların büyük bölümünün Yunanistan anakarasında görüldüğünü belirterek, özellikle Atina çevresi ve en şiddetli yangınlardan birinin sürdüğü Viotia bölgesinin öne çıktığını ifade etti.

5 BİN 700 HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜL OLDU

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) tarafından paylaşılan uydu verilerine göre, son dönemde çıkan yangınlar 5 bin 700 hektardan fazla alanı etkiledi.

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Yangınların özellikle Girit Adası’nın güneyindeki Rethymno bölgesi ile Paros Adası’nda etkili olduğu belirtildi.

Rethymno’nun Melabes bölgesindeki yangının yaklaşık 4 bin hektardan fazla alanı etkilediği tahmin edilirken, Preveli çevresindeki yangınlarda yaklaşık 760 hektar, Paros Adası’ndaki yangınlarda ise yaklaşık 975 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, sıcak hava ve kuvvetli rüzgarların yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını, ekiplerin birçok noktada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.