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Son dakika... Yunanistan'da helikopterler havada çarpıştı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Orman Yangını#Helikopter
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 17:02

Yunanistan'da, orman yangınlarına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Yetkililer, 1 pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Atina’nın batısındaki Psatha bölgesinde yangına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı. Kazanın ardından mürettebatı kurtarmak için arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Psatha bölgesindeki orman yangınına müdahale sırasında iki itfaiye helikopterinin henüz belirlenemeyen bir nedenle havada çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Arama ve kurtarma ekipleri, ekipleri bulmak ve onlara yardım etmek için derhal harekete geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Yunanistanda helikopterler havada çarpıştı

BİR PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

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Yetkililer, kazada pilotlardan birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre, düşen helikopterlerden birinde bulunan mürettebatın sağ kurtulduğu ve hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Son dakika... Yunanistanda helikopterler havada çarpıştı

YUNANİSTAN'DA 73 AKTİF ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Yunanistan genelinde orman yangınları etkisini artırırken, ülkede aktif yangın sayısının 73’e yükseldiği bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Vassilis Vathrakogiannis, ülke genelinde 51 yeni yangının başladığını ve ekiplerin toplam 73 orman yangınıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Son dakika... Yunanistanda helikopterler havada çarpıştı

Vathrakogiannis, yangınların büyük bölümünün Yunanistan anakarasında görüldüğünü belirterek, özellikle Atina çevresi ve en şiddetli yangınlardan birinin sürdüğü Viotia bölgesinin öne çıktığını ifade etti.

5 BİN 700 HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜL OLDU

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) tarafından paylaşılan uydu verilerine göre, son dönemde çıkan yangınlar 5 bin 700 hektardan fazla alanı etkiledi.

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Son dakika... Yunanistanda helikopterler havada çarpıştı

Yangınların özellikle Girit Adası’nın güneyindeki Rethymno bölgesi ile Paros Adası’nda etkili olduğu belirtildi.

Rethymno’nun Melabes bölgesindeki yangının yaklaşık 4 bin hektardan fazla alanı etkilediği tahmin edilirken, Preveli çevresindeki yangınlarda yaklaşık 760 hektar, Paros Adası’ndaki yangınlarda ise yaklaşık 975 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Son dakika... Yunanistanda helikopterler havada çarpıştı

Yetkililer, sıcak hava ve kuvvetli rüzgarların yangınlarla mücadeleyi zorlaştırdığını, ekiplerin birçok noktada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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#Yunanistan#Orman Yangını#Helikopter

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