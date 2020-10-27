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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yunanistan'da donanma ve konteyner gemileri çarpıştı, donanma gemisi battı!

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Son dakika: Yunanistan'da donanma ve konteyner gemileri çarpıştı, donanma gemisi battı!
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Yunanistan'da donanma ve konteyner gemileri çarpıştı. Pire Limanı açıklarında meydana gelen kazada, "Kallisto" adlı anti-mayın gemisi ağır hasar aldı, televizyon kanalları geminin batışını canlı yayınlıyor!

Yunanistan'da bir donanma gemisiyle konteyner gemisinin çarpıştığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, başkent Atina'da bulunan Pire Limanı açıklarında "Kallisto" adlı anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisi "Maersk Launceston" çarpıştı.

Donanma gemisinin ağır hasar alarak yan yattığı kaza sonrası bölgeye gönderilen römorkörün gemiyi çekmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Son dakika: Yunanistanda donanma ve konteyner gemileri çarpıştı, donanma gemisi battı

Anti-mayın gemisi Kallisto

"Kallisto" adlı gemide bulunan 27 kişiden iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kalan 25 kişinin ise buradan diğer bir askeri gemiye taşındığı belirtildi.

Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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