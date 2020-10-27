Son dakika: Yunanistan'da donanma ve konteyner gemileri çarpıştı, donanma gemisi battı!

Yunanistan'da bir donanma gemisiyle konteyner gemisinin çarpıştığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, başkent Atina'da bulunan Pire Limanı açıklarında "Kallisto" adlı anti-mayın gemisiyle Portekiz bandıralı ticaret gemisi "Maersk Launceston" çarpıştı.

Donanma gemisinin ağır hasar alarak yan yattığı kaza sonrası bölgeye gönderilen römorkörün gemiyi çekmek için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Anti-mayın gemisi Kallisto

"Kallisto" adlı gemide bulunan 27 kişiden iki yaralının hastaneye kaldırıldığı, kalan 25 kişinin ise buradan diğer bir askeri gemiye taşındığı belirtildi.

Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.