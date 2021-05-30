Son dakika... Yunanistan ziyareti öncesi Bakan Çavuşoğlu'ndan mesaj

Atina ile normalleşme görüşmeleri çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Yunanistan’a gidiyor.

Çavuşoğlu bu ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek.

Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 'Yunanistan'a pozitif gündem ile gidiyorum' dedi.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Bugün Türk azınlığın yoğun yaşadığı Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine gidecek olan Çavuşoğlu, daha sonra Atina’ya gelerek, Dendias ile akşam yemeğinde buluşacak.

Yarın önce Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek olan Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı binasında Dendias ile bir araya gelecek.

Hürriyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretinin hedefi, iki ülke ilişkilerinde normalleşmenin sağlanması. Bir diğer deyişle, ilişkilerin, geçen yıl Doğu Akdeniz’de yaşanan kriz öncesi duruma dönmesi.

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