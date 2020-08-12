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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 12.08.2020 - 14:06,Son Güncelleme:

Son dakika... Yunanistan ve ABD Dışişleri Bakanları bir araya geliyor

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Son dakika... Yunanistan ve ABD Dışişleri Bakanları bir araya geliyor
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Yunanistan ve ABD Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz'deki krizi görüşmek üzere Cuma günü Viyana'da bir araya geleceği açıklandı.

Gelen son dakika haberine göre Yunanistan ve ABD Dışişleri Bakanları Doğu Akdeniz'deki krizi görüşmek üzere Cuma günü Viyana'da bir araya gelecek.

Yunanistan'dan yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun Viyana’da bir araya geleceği ve Doğu Akdeniz’deki gerilimi görüşeceği belirtildi.

 

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