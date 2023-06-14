×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Yunanistan duyurdu: Göçmen teknesi alabora oldu

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Göçmen Teknesi#Dünya
Son dakika... Yunanistan duyurdu: Göçmen teknesi alabora oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 11:29

Yunan Sahil Güvenliği, Mora kıyılarında bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 17 göçmenin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin ise kurtarıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Yetkililer yaptıkları ilk açıklamada, kazanın İyon Denizi'ndeki uluslararası sulardameydana geldiğini, şiddetli rüzgara rağmen kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütüldüğünü belirtti.

Kurtarma operasyonuna, Yunanistan ordusuna ait bir donanma gemisi, uçak ve helikopterlerin yanı sıra bölgede bulunan 6 bot da katıldı.

Faciadan kurtarılanların bölgedeki hastanelere sevk edildiği, 4 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Libya'dan ayrılıp, İtalya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin uyrukları henüz açıklanmadı.

Yetkililer teknedeki hiç kimsenin can yeleği giymediğine dikkat çektiler.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Göçmen Teknesi#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Aileler dikkat Tek kullanımlık elektronik sigaralar çocukların ve gençlerin cebinde... ‘Temizlikte kullanılan kimyasalları ciğerlerinize çekiyorsunuz’

Aileler dikkat! Tek kullanımlık elektronik sigaralar çocukların ve gençlerin cebinde... ‘Temizlikte kullanılan kimyasalları ciğerlerinize çekiyorsunuz’

#Elektronik Sigara
Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler