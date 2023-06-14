Son dakika... Yunanistan duyurdu: Göçmen teknesi alabora oldu

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Yetkililer yaptıkları ilk açıklamada, kazanın İyon Denizi'ndeki uluslararası sulardameydana geldiğini, şiddetli rüzgara rağmen kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütüldüğünü belirtti.

Kurtarma operasyonuna, Yunanistan ordusuna ait bir donanma gemisi, uçak ve helikopterlerin yanı sıra bölgede bulunan 6 bot da katıldı.

Faciadan kurtarılanların bölgedeki hastanelere sevk edildiği, 4 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Libya'dan ayrılıp, İtalya'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin uyrukları henüz açıklanmadı.

Yetkililer teknedeki hiç kimsenin can yeleği giymediğine dikkat çektiler.