Son Dakika: Yunanistan Başpiskoposu'ndan Ayasofya ve Türkiye hakkında küstah sözler

Son dakika.. Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos, Yunan Mesogeios televizyonunda Ayasofya ile ilgili soruya, "Türkler buna cüret edemez" diyerek yanıt verdi.

Ieronimos, "Türkler ellerinde ne varsa o oyunu oynuyor. Ayasofya da bu oyunlardan sadece biri. Bunu yapmaya cüret edebileceklerini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

DANIŞTAY'IN KARARI BEKLENİYOR

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması 4 gün önce görüldü. Daire Başkanı Yılmaz Akçil kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırmıştı.

AYASOFYA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ



Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin, Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.