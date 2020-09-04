Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Yunaistan Başbakanı Miçotakis Doğu Akdeniz'de yükselen Yunanistan - Türkiye gerilimiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı.

AFP'nin acil koduyla duyurduğu habere göre Miçotakis bugün katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de gerginliğin azalması ve Yunanistan - Türkiye arasında diyalog görüşmelerinin başlaması için Türkiye'nin tehditlerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.