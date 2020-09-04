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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

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Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
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Yunaistan Başbakanı Miçotakis Doğu Akdeniz'de yükselen Yunanistan - Türkiye gerilimiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Yunaistan Başbakanı Miçotakis Doğu Akdeniz'de yükselen Yunanistan - Türkiye gerilimiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı.

AFP'nin acil koduyla duyurduğu habere göre Miçotakis bugün katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de gerginliğin azalması ve Yunanistan - Türkiye arasında diyalog görüşmelerinin başlaması için Türkiye'nin tehditlerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. 

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