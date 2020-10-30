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DHA-AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 18:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

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Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Miçotakis, depremle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

MİÇOTAKİS'TEN DEPREMLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirten Miçotakis, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." değerlendirmesinde bulundu.

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