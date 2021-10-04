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Son dakika... Yunan bakandan Türkiye açıklaması: AB sözünü tutmalı!

#Yunanistan#Türkiye#Avrupa Birliği
Son dakika... Yunan bakandan Türkiye açıklaması: AB sözünü tutmalı

Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis Avrupa Birliği'ni uyardı. Mitarakis Alman basınına yaptığı açıklama ile AB'ye 'Türkiye’ye verdiğiniz sözü tutun' mesajını verdi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ardından Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi de çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Alman Welt gazetesine konuşan Mitarachi, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye’ye vizesiz seyahat ve ticaret konularında verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtirti.

Carolina Druten'in sorularını yanıtlayan Yunan bakan 'mülteci mutabakatına hem Ankara ve hem de Avrupa saygı göstermelidir' dedi.

Miçotakisten Türkiye açıklaması Türkiyenin rolünü hep ifade ettim, bunda ısrar ediyorum

İlgili Haber:Miçotakis'ten Türkiye açıklaması 'Türkiye'nin rolünü hep ifade ettim, bunda ısrar ediyorum'

Geçtiğimiz hafta Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göç krizinin yönetiminde Türkiye'nin oynadığı rolün önemli olduğunu kaydetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'Göç sorununun yönetiminde Türkiye’nin oynadığı önemli rolü hep açık bir şekilde ifade ettim, bu nedenle Avrupa’ya Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum.'

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında Ege üzerinden sığınmacı geçişleri büyük ölçüde azalmıştı.

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Vize Serbestisi Diyaloğu AB ile Türkiye arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan ürkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılmıştı.

Kısa süreli ziyaretlerde Türk vatandaşlarına uygulanacak olan Schengen vizesinin kaldırılmasını amaçlayan Vize Serbestisi Diyaloğu tamamlandığında biyometrik pasaport sahibi Türkiye vatandaşları, Schengen ülkelerine iş, ailevi ya da turistik amaçlı kısa süreli ziyaretlerinde (180 gün içinde 90 güne kadar) vizesiz seyahat edebilecek.

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#Yunanistan#Türkiye#Avrupa Birliği