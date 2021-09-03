Son dakika... Yeni Zelanda'da saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir süpermarkete saldırı düzenlendi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırı hakkında yaptığı açıklamada polisin saldırganı 1 dakika içinde etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Ardern açıklamasında, 'Şiddetli bir aşırılık yanlısı kişi, masum Yeni Zelandalılara terör saldırısı düzenledi' dedi.

2016'DAN BERİ TAKİP EDİLİYORDU

Ardern, teröristin Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve 2016'dan itibaren ulusal güvenlik birimlerinin takibinde olduğunu söyledi.

Saldırgan öldürülürken, süpermarketteki saldırı nedeniyle en az altı kişinin bıçaklandığı açıklandı.

Konu ile ilgili güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada saldırganın tek başına olduğu ve başka bir saldırı şüphesinin bulunmadığına inanıldığının altı çizildi.

YARALILARDAN ÜÇÜNÜN DURUMU KRİTİK

St John ambulans servisi Reuters'e yaptığı açıklamada, yaralı altı kişiden üçünün kritik, birinin durumunun ciddi ve diğerinin orta derecede durumda olduğunu söyledi.

Saldırganın terör örgütü DEAŞ yanlısı olduğu da gelen bilgiler arasında.

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