Son dakika: Yeni Zelanda 2021'e girdi! Muhteşem kutlama görüntüler canlı yayınlanıyor

Yeni Zelanda her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu.

Güney Yarım Küre’de bulunan ve Aralık ayında yaz mevsimi yaşanan ülke, Auckland kentinde, 5 dakika süren havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla “merhaba” dedi.

Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Sky Tower’daki ışık gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu.

Ülkede şu ana dek hiç Kovid-19 tespit edilmediği için yeni yıl etkinlikleri için herhangi bir önlem alınmazken, merkezde toplanan kalabalığa yönelik hiçbir kısıtlama da getirilmedi.