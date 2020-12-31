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Haber Giriş: 31.12.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Son dakika: Yeni Zelanda 2021'e girdi! Muhteşem kutlama görüntüler canlı yayınlanıyor

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Son dakika: Yeni Zelanda 2021'e girdi! Muhteşem kutlama görüntüler canlı yayınlanıyor
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Güney yarımküre ülkeleri her sene olduğu gibi bu sene de yeni yıla erkenden girerek ilk kutlamaları yapan ülkeler oldu. Yeni Zelanda'da saatlerin gece yarısını vurmasıyla başlayan yeni yıl kutlamaları canlı olarak tüm dünyada izlendi. Kovid-19 salgınından hiç etkilenmeyen Yeni Zelanda, görkemli kutlamalarla 2021 yılına ilk giren ülkelerden biri oldu.

Yeni Zelanda her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu.

Güney Yarım Küre’de bulunan ve Aralık ayında yaz mevsimi yaşanan ülke, Auckland kentinde, 5 dakika süren havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla “merhaba” dedi.

Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Sky Tower’daki ışık gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu.

Ülkede şu ana dek hiç Kovid-19 tespit edilmediği için yeni yıl etkinlikleri için herhangi bir önlem alınmazken, merkezde toplanan kalabalığa yönelik hiçbir kısıtlama da getirilmedi.

Son dakika: Yeni Zelanda 2021e girdi Muhteşem kutlama görüntüler canlı yayınlanıyor

 

 

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