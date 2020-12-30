Son dakika: Yemen'de havalimanında patlama! En az 16 kişi hayatını kaybetti

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Yemen'in Aden kentinde bulunan uluslararası havalimanında patlama meydana geldi. Olay Suudi Arabistan'dan gelen hükümet üyelerinin arasında Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik'in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada meydana geldi.



Aden valisi olayın üç havan mermisinin patlaması sonucu meydana geldiğini ve 16 kişinin öldüğü 65 kişinin ise yaralandığı bilgisini paylaştı.

Olayın ardından hükümet yetkilileri bölgeden hızla tahliye edildi. Reuters haber ajansının aktardığı bilgilere göre havaalanına düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulan hükümet yetkililerinin tahliye edildiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde bir patlama sesi daha duyuldu.

Yaşanan patlama sonrası bölgeden silah seslerinin yükseldi. Patlamanın şiddetiyle havalimanına ait bir çok binanın camları kırıldı.

Çevrede bulunan siviller büyük korku yaşarken, patlamada hayatını kaybeden kişilere ait cesetler etrafa saçıldı. Yemenli yetkililer, patlamaya ait ilk bulgularda, üç havan mermisinin patladığını ifade etti.

PATLAMAYA CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Aden TV muhabiri Yemen Başbakanı Muin Abdülmelik'in de bulunduğu yeni hükümetin ülkeye giriş yaptığı sırada canlı yayına bağlandı. Muhabir patlama anına canlı yayında yakalandı.

Yayın sırasında meydana gelen patlamayla birlikte havalimanında bulunan onlarca kişinin korku dolu anları da ekrana yansıdı. Yemen TV muhabiri de patlamaya canlı yayın sırasında yakalandı. Ölümle burun buruna gelen gazeteciler, olaydan yara almadan kurtuldu.

KABİNE ÜYELERİ GÜVENDE

Yemen TV son dakika olarak duyurduğu haberinde, Aden Havalimanı'na gelen hükümet üyeleri saldırıdan zarar görmediğini aktardı. Başbakanın ve bakanların zırhlı araçlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sevk edildiği ifade edildi.



Reuters haber ajansının aktardığı bilgilere göre havaalanına düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulan hükümet yetkililerinin tahliye edildiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde patlama sesleri duyuldu.

YENİ HÜKÜMET 4 GÜN ÖNCE KURULMUŞTU

Yemen’in yeni hükümeti, 26 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin etti.



Yeni Yemen hükümeti, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin önünde yemin etmiş, Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni hükümet 24 bakandan oluşuyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN YEMEN'DEKİ SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Yemen hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inişinden sonra gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdülmelik başkanlığındaki yeni Yemen Hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişinden sonra gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kardeş Yemen halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.