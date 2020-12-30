Son dakika: Yemen'de havalimanında patlama!

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Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi.

Saldırının gerçekleştiği esnada hükümet yetkililerinin uçağın içinde olduğu ve olayın ardından Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na tahliye edildikleri açıklandı.

Televizyonların canlı yayınına yansıyan patlamanın havan saldırısı sonucu gerçekleştiği yönünde bilgiler var.

İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 20 yaralı olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.