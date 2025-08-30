Son dakika... Yemen doğruladı: Husilerin başbakanı öldürüldü

Haberin Devamı

Yemen'deki Husi yönetimi, Husilerin Başbakanı Mücahit Ahmed Galip El Rahvi'nin, İsrail'in ülkenin başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Yemen basınında yer alan habere göre, İsrail'in saldırısında Ahmed El Rahvi'nin yanı sıra bir grup bakan da hayatını kaybetti. Düzenlenen saldırıda, diğer bakanlar yaralı olarak kurtuldu.

Husilerin üst düzey askeri yetkililerinin hedef alındığı bildirilen saldırıda ayrıca, Ahmed El Rahvi'nin bazı yakınları da hayatını kaybetti.

HUSİLER: CEZASIZ KALMAYACAK

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Gamari, İsrail ordusunun kendisine yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddialarının ardından "Siyonist düşmanın (İsrail) Sana'daki sivil mahalleleri hedef alması cezasız kalmayacak." dedi.



Yemen'in, "saldırıların veya fedakarlıkların boyutu ne olursa olsun Gazze'ye verdiği destekten geri adım atmayacağını" vurgulayan Gamari, “Siyonistlerin (İsrail) Gazze'de veya Yemen'e karşı tırmandırdığı şiddet bir güç göstergesi değil, yaklaşık 2 yıldır hedeflerine ulaşamama ve başarısızlığın göstergesidir, bu da daha da tırmanarak karşılık bulacaktır” ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİLER HEDEF ALINDI

İsrail ordusundan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, perşembe günü Yemen'e düzenlenen saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saldırılarda, Husilerin sözde Savunma Bakanı Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Gamari'nin de aralarında olduğu üst düzey isimlerin hedef alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların sonuçlarının "henüz belli olmadığı" belirtilerek bombardımanda Atıfi ve Gamari'nin hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin bilgi verilmedi.