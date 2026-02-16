Son dakika... X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşadı

Haberin Devamı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda erişim sorunları yaşandığı bildirildi.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan X'te, bugün öğleden sonra başlayan kesinti nedeniyle ana sayfa akışlarının yenilenemediği belirtildi.

Birçok kullanıcının platofrma giriş yapamadığı kaydedilirken, sorunun hem uygulama hem de internet sitesi sürümlerinde yaşandığı aktarıldı.

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, erişim kesinitisi TSİ 16.00 itibarıyla başlarken sorununun birçok ülkede yaşandığı görüldü.

Kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşırken platformada yaşanan erişim sorunu sona erdi.

Erişim sorununun nedeni henüz netlik kazanmadı. X yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.