Dünya Haberleri

Son dakika... X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya#X#Erişim Sorunu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 17:01

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının, sosyal medya platformu X'e erişemediği bildirildi. Kullanıcılar, X (twitter) platformuna erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Yaşanan sorunun ardından platform, yeniden erişime açıldı.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunda erişim sorunları yaşandığı bildirildi.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan X'te, bugün öğleden sonra başlayan kesinti nedeniyle ana sayfa akışlarının yenilenemediği belirtildi.

Birçok kullanıcının platofrma giriş yapamadığı kaydedilirken, sorunun hem uygulama hem de internet sitesi sürümlerinde yaşandığı aktarıldı.

Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, erişim kesinitisi TSİ 16.00 itibarıyla başlarken sorununun birçok ülkede yaşandığı görüldü.

Kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarısıyla karşılaşırken platformada yaşanan erişim sorunu sona erdi. 

Erişim sorununun nedeni henüz netlik kazanmadı. X yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

