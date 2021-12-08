Son dakika: Ve tarihi görev başladı... Japon turist ISS'ye gidiyor!

Gözden Kaçmasın Uzay turistini ISS'ye taşıyan Rus roket yola çıktı Haberi görüntüle

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Japon milyarder Yusaku Maezawa'nun Soyuz uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yolculuğu başladı.

Rus yapımı roket Maezawa, asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Boykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Ülkesinin en büyük alışveriş sitesi Zozotown'ın sahibi olan 45 yaşındaki Japon milyarder Yusaku Maezawa sıra dışı medyatik davranışlarıyla tanınıyor.

2017'de Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 111 milyon Dolar ödeyen Yusaku Maezawa, 2018 sonunda paranın mutluluk getirip getirmeyeceğini görmeleri için Twitter'da 1000 takipçisine toplam 9 milyon dolardan fazla para dağıtacağını açıklamıştı.

Maezawa'nın en büyük tutkularının başında ise uzay geliyor.

AY'A GİDECEK İLK TURİST OLACAK

Öte yandan, Japon milyarder, 2023 yılında ABD'li girişimci Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'nın uydusu Ay'ın etrafında düzenleyeceği ilk seyahate de katılacak. Ay'daki İlk turist olmak için hazırlanan Maezawa, yolculuğu sırasında kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını ilan etmişti.

45 yaşındaki milyarder Maezawa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX üretimi roketle 2023'te Ay'a düzenlenecek "dearMoon" turunun tüm masraflarını karşılayacağını ifade etmişti.

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Ünlü milyarder geçen sene de Ay'a götürmek için hayat arkadaşı aradığını belirtmiş, sonrasında vazgeçmişti.