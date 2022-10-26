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Son dakika: Ve Rusya'nın nükleer tatbikatı başladı... Putin'den ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Putin
Son dakika: Ve Rusyanın nükleer tatbikatı başladı... Putinden ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 14:48

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya stratejik nükleer tatbikatına start verdi. Tatbikatı takip eden Putin'den flaş bir uyarı geldi.

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Rusya, ABD'ye yaptığı uyarıdan saatler sonra düğmeye bastı.

Rus basınında yer alan son dakika bilgisine göre, Moskova, stratejik nükleer tatbikatına başladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Vladimir Putin'in önderliğinde kara, deniz ve hava stratejik caydırıcı güçlerle balistik ve seyir füzelerinin fırlatmalarının gerçekleştirildiği bir tatbikat düzenlendi' denildi.

Rus devlet televizyonu Putin'in tatbikatları bir kontrol odasından izlediğini anları ekranlara getirdi.

Aynı açıklamada 'Stratejik caydırıcı güçlerin eğitimi sırasında öngörülen görevler eksiksiz olarak tamamlandı. Tüm füzeler hedeflerine ulaştı' ifadelerine de yer verildi.

Tu-95 uzun menzilli uçakların da yer aldı tatbikatı takip eden Putin, 'bölgesel ve küresel anlamda çatışma potansiyeli çok yüksek' dedi.

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'Kirli bomba' adı verilen bu tip bombalar, konvansiyonel patlayıcılarla radyoaktif materyal yayıyor.

Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma planlarını bildiklerini belirten Putin, Kırım'daki saldırının güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekliliğini gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

Rusya geçtiğimiz saatlerde söz konusu tatbikatı bu hafta yapacağı yönünde ABD'yi bilgilendirmişti.

ŞOYGU, 'KİRLİ BOMBA' İDDİALARINI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarını bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'nın iddiasını reddetmiş ve bunun Moskova'nın bu tür bir saldırı hazırlayabileceği anlamına geldiğini söylemişti.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Putin

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