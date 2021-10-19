Son dakika... Ve korkulan oldu: AY.4.2 alarmı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu: AY.4.2 alarmıVe korkulan oldu: AY.4.2 alarmı!#Koronavirüs
Şampiyonu aylar önceden açıkladılar 3-1 sonrası işler değişti... Küme düşecek takımlar...Şampiyonu aylar önceden açıkladılar! 3-1 sonrası işler değişti... Küme düşecek takımlar...#Süper Lig
İki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyorİki komşusunu öldürme suçlamasıyla aranıyor, milyonlarca insan yakalanamasın diye dua ediyor#Çin
SİHAların öncü ismine veda Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdıSİHA'ların öncü ismine veda! Selçuk Bayraktar: En yakın dava ve yol arkadaşımızdı#Özdemir Bayraktar
Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor Sebebi belli oldu...Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor? Sebebi belli oldu...#Koronavirüs
Taksicilerden sert tepki İBBnin kararı mahkemelik oluyorTaksicilerden sert tepki! İBB'nin kararı mahkemelik oluyor#Taksi
İzmirde yeğeninin ölümüne neden olan hala hakkında yeni detayİzmir'de yeğeninin ölümüne neden olan hala hakkında yeni detay#İzmir
Berlinde restorana gitti... Hayatı değişti Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yokBerlin'de restorana gitti... Hayatı değişti! Türklerden ilham aldı, şimdi tanımayan yok#Carters Of Moseley
Elon Musk yine fark attı Dünyanın en zengin iki insanının toplamını bile geçtiElon Musk yine fark attı! Dünyanın en zengin iki insanının toplamını bile geçti#Elon Musk
Bankalar muslukları açtı İşte en uygun kredi faizleriBankalar muslukları açtı! İşte en uygun kredi faizleri#Kredi
Defne Samyeli, Mustafa Sandala açtığı tazminat davasını da kaybettiDefne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı tazminat davasını da kaybetti#Defne Samyeli
Ayvalıkta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdiAyvalık'ta tarihi bir konak aldığı iddia edilmiştti... Hafta sonunu köyde geçirdi#Ege
Koronavirüs beyni küçültüyor Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...Koronavirüs beyni küçültüyor! 'Covid geçirdikten sonra mutlaka uzmana başvurun...'#Koronavirüs
Evlilik teklifi eski eşleri kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandıEvlilik teklifi eski eşleri kızdırdı: Kardeşiyle beni aldattı, ablasıyla nişanlandı#Kourtney Kardashian
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünyaya Reform ÇağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünyaya Reform Çağrısı#YOUTUBE
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Ve korkulan oldu: AY.4.2 alarmı!

#Koronavirüs#İngiltere#Kovid-19
Son dakika... Ve korkulan oldu: AY.4.2 alarmı

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile savaşan dünyaya kötü haber İngiltere'den geldi. 'AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alan bilim insanları çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Haberin Devamı

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) 5 milyona yakın can mal oldu.

Vaka ve ölüm sayıları Delta varyantı nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde artmaya devam ederken kötü haber İngiltere'den geldi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı.

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

İlgili Haber:CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

'AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alan bilim insanları, AY.4.2’nin diğer varyantlara göre yüzde 10 ile 15 daha bulaşıcı olduğu belirledi.

AY.4.2 ile ilgili 'Delta'dan çok daha tehlikeli' uyarısı yapıldı. İngiltere'deki yüksek vakaların nedeni olarak da AY.4.2 gösterildi.

London College Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanı François Balloux araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Eğer ilk incelemelerimiz doğruysa AY.4.2, pandeminin başladığı günden beri karşımıza çıkan en bulaşıcı koronavirüs türü.'

Haberin Devamı
Son dakika haberler: Tam aşılı insanlar neden koronavirüsten hayatını kaybediyor

İlgili Haber:Son dakika haberler: Tam aşılı insanlar neden koronavirüsten hayatını kaybediyor?

Vaka sayıları baz alındığında salgından en çok etkilenen 4'üncü ülke olan İngiltere'de yaklaşık 8.5 milyon kişiye virüs bulaştı.

Kovid-19 140 bine yakın kişinin hayatına mal olurken, 7 milyona yakın kişi ise virüsü yenmeyi başardı.

Salgından en çok etkilenen ülke ABD'de ise virüs 46 milyona yakın insana bulaştı ve 746 bin 509 cana mal oldu.

Worldometers verilerine göre, ABD'yi Delta'nın ilk görüldüğü ülke olan Hindistan ve Brezilya izliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#İngiltere#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu