Son dakika... Ve Biden kritik ismi açıkladı

ABD Senatosu'nun onayından geçerse Janet Yellen, Biden'ın ekonomideki '1 numarası' olarak görev yapacak ve bu pozisyonda bulunan ilk kadın olarak tarihe geçecek.

Jellen haberin duyurulmasının ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ülke olarak şu sıralar büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Kurtulmak için, Amerikan rüyasınız -her bir kişinin potansiyelini gerçekleştirebileceği ve çocukları için daha büyük hayaller kurabileceği bir toplum- geri getirmeliyiz."

EKONOMİ KURMAYLARI ŞÖYLE:

Joe Biden'ın geçiş sürecini yöneten ekipten yapılan açıklamada, Neera Tanden ise Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğü'ne getirilecek.

Biden'ın aday gösterdiği isimler arasında Adewale "Wally" Adeyemo da bulunuyor. Hazine Bakan Yardımcılığı'na önerilen Adeyemo, Senato onayı aldığı takdirde, bu göreve gelen ilk siyahi olacak.

Biden, uzun yıllar danışmanlığını yapan Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de Ekonomi Danışmaları Konseyi üyeleri olarak atayacağını duyurdu.

ABD'nin 46'ncı başkanı olarak 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak Biden'ın, Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanlığı'na Cecilia Rouse’ı seçtiği de açıklandı.

HALKA EKONOMİK FERAHLIK VERMEK İÇİN...

Joe Biden açıklamasında, "Salgını kontrol altına almak için çalışmaya başladığımızda, bu ekonomik kriz sırasında Amerikan halkına acil ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomimizi her zamankinden daha iyi yapmamızda yardımcı olacak ekip budur" ifadesini kullandı.