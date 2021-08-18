Son dakika: Vanuatu'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Pasifik ateş çemberi olarak anılan deprem kuşağında yer alan ada ülkesi Vanuatu'da 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Port-Olry köyünün 20 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.
USGS, depremin yerin 89,5 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra geri çekildi.