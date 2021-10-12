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Son dakika: Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi

#Uzay#Bilim#Teknoloji
Son dakika: Uzaydan gizemli sinyal... İlk açıklama geldi

Gökbilimciler, Batı Avustralya'da bir radyo teleskobuyla evrenin derinliklerinden gelen gizemli sinyaller keşfetti. Konu ile ilgili ilk açıklama geldi. Ekip söz konusu sinyallerin kaynağı hakkında henüz tatmin edici bir teori geliştiremedi. Ancak sinyaller ile ilgili bir dizi teori ortaya atıldı.

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Samanyolu'nun merkezinden gezegenimiz Dünya'ya gizemli radyo sinyalleri geliyor ve bilim insanlarının bunlara neyin sebep olduğu hakkında hiçbir fikri yok.

ASKAP J173608.2-321635 olarak adlandırılan sinyal grubu, Batı Avustralya'da bir radyo teleskobu ile saptandı.

Araştırmaya imza atan ekip adına açıklamalarda bulunan Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden Profesör Tara Murphy, söz konusu sinyalin 2020 ve 2021 yıllarında 17 defa saptandığını belirtti.

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'Bu durum benzersizdi çünkü görünmez olarak başladı, parladı, soldu ve sonra tekrar ortaya çıktı. Bu davranış olağanüstüydü' diyen Murphy, sözlerine şöyle devam etti;

'Bu sinyallere neyin sebep olduğunu tam olarak bilmesek de, bunun doğal, astronomi kaynaklı olduğundan eminiz.'

Sidney Üniversitesi'nden Ziteng Wang ise 'Bu yeni sinyalin en tuhaf özelliği, çok yüksek bir polarizasyona sahip olmasıdır' dedi

'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

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Daha önce hiç böyle bir şey görmediğinin altını çizen Wang, 'İlk başta bunun bir pulsar ya da büyük güneş patlamaları yayan bir yıldız türü olabileceğini düşündük. Fakat bu yeni kaynaktan gelen sinyaller, bu tür gök cisimlerinden beklediğimizle uyuşmuyor' ifadelerini kullandı.

Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nde görev alan çalışmanın yazarlarından Profesör David Kaplan, 'ASKAP J173608.2-321635, GCRT'lerle bazı özellikleri paylaşıyor olsa da, farklılıklar da var. Ve biz zaten bu kaynakları gerçekten anlamıyoruz, bu da gizemi artırıyor' dedi.

Şu anda Galaktik Merkez Radyo Geçişleri (GCRT’ler) olarak adlandırılan esrarengiz sinyaller için hala bilim bünyasının üzerinde hem fikir olduğu bir teori bulunmuyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, GCRT'ler galaksinin merkezinin yakınından gelen yanıp sönen radyo sinyalleridir.

Kısa sürede sosyal medyada viral olan bu haber ile ilgili pek çok yorum yapıldı. Pek çok kişi 'sinayallerin dünya dışı bir medeniyetten gelip gelmediğini' merak etti.

Uzmanlar eldeki verilerin söz konusu sinyallerin dünya dışı bir medeniyetten geldiği anlamını taşımadığının altını çiziyor.

HAWKİNG’E GÖRE SONUN BAŞLANGICI OLABİLİR

2018 yılında hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’e göre, matematiksel olarak dünya dışı varlıkların var olduğunu kabul etmek oldukça olası bir teori.

Farklı platformlarda defalarca bu varlıkların göçebe bir kültüre sahip olma olasılıklarının altını çizen Hawking, bu canlıların kendi gezegenlerindeki kaynakları tüketmiş ve yaşama uygun başka gezegen arayışı içinde olma olasılıklarının bulunduğunu da iddia etmişti.

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'GEZEGENİMİZİN İŞGALİ İLE SONUÇLANABİLİR'

Dünya dışı bir medeniyet bulmak için sinay göndermenin son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten İngiliz fizikçi, söz konusu arayışın gezegenimizin işgali ile sonuçlanabileceği olasılığının mevcut olduğunun altını çizdi.

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#Uzay#Bilim#Teknoloji