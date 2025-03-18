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Son dakika... Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

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#Uzay#Astronot#Uluslararası Uzay İstasyonu
Son dakika... Uzayda mahsur kalan astronotların Dünyaya dönüş yolculuğu başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 08:26

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dokuz aydır mahsur kalan iki astronotun Dünya'ya doğru yolculukları bugün başlıyor. Astronotların yaklaşık 16 saat sürecek seyahatin ardından 21:57 GMT'de (TSİ 00:57) Florida açıklarına iniş yapmaları bekleniyor.

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ABD’li astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, 9 aydan uzun süredir Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kaldıktan sonra Dünya’ya dönüyor.

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre,iİki astronotu Dünya'ya getirecek 'SpaceX Crew Dragon’ aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. 

Son dakika... Uzayda mahsur kalan astronotların Dünyaya dönüş yolculuğu başladı

Sunita Williams ve Butch Wilmore Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sadece sekiz günlüğüne gitmişti, ancak uzay aracındaki teknik aksaklıklar nedeniyle dokuz aydır oradalar.

Astronotları getirecek olan SpaceX uzay aracı Dragon Cumartesi sabahı ISS'ye ulaşmıştı.

Son dakika... Uzayda mahsur kalan astronotların Dünyaya dönüş yolculuğu başladı

Astronotların görevleri, ISS'deki çalışma arkadaşları Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov'un yanı sıra Rusya, Japonya ve ABD'den olmak üzere toplam dört astronot tarafından devralındı.

Astronotlar, uzay istasyonunda olmaktan mutlu olduklarını sürekli dile getiriyordu. Suni Williams burayı "mutlu olduğu yer" olarak tanımlamıştı.
Son dakika... Uzayda mahsur kalan astronotların Dünyaya dönüş yolculuğu başladı

DÖNÜŞLERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

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Butch ve Suni, SpaceX'in rakibi olan havacılık firması Boeing tarafından geliştirilen Starliner adlı deneysel bir uzay aracını test etmek için ISS'ye fırlatıldı.

5 Haziran 2024'te Dünya'yı terk eden iki astronot, sekiz günlük bir misyon için istasyonda bulunacaktı. Ancak Boeing'in uzay aracıyla planlanan dönüşleri, güvenlik riski nedeniyle iptal edilmişti.

Starliner görevi, uzay aracının geliştirilmesindeki teknik sorunlar nedeniyle birkaç yıl ertelenmişti; fırlatılması ve ISS'ye bağlanması sırasında da sorunlar yaşandı.

Bunlar arasında, uzay aracının Dünya atmosferine yeniden girişini yavaşlatmak için ihtiyaç duyulacak olan itici güçlerindeki sorunlar ve itme sistemindeki helyum gazı sızıntıları da vardı.

Son dakika... Uzayda mahsur kalan astronotların Dünyaya dönüş yolculuğu başladı

NASA, Butch ve Suni'yi Dünya'ya geri getirirken Starliner'ı kullanarak risk almak istemedi ve ISS'deki rotasyon için astronotların uzaya götürüleceği zamanı beklemeye karar verdi. Bu, Butch ve Suni'nin aylar boyunca ISS'de mahsur kalacağı anlamına geliyordu.

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Boeing ise Butch ve Suni'yi Starliner ile geri getirmenin güvenilir olduğunu savunmuştu.

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#Uzay#Astronot#Uluslararası Uzay İstasyonu

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