Son dakika... Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı

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ABD’li astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, 9 aydan uzun süredir Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kaldıktan sonra Dünya’ya dönüyor.
AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre,iİki astronotu Dünya'ya getirecek 'SpaceX Crew Dragon’ aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.
Astronotları getirecek olan SpaceX uzay aracı Dragon Cumartesi sabahı ISS'ye ulaşmıştı.
Butch ve Suni, SpaceX'in rakibi olan havacılık firması Boeing tarafından geliştirilen Starliner adlı deneysel bir uzay aracını test etmek için ISS'ye fırlatıldı.
5 Haziran 2024'te Dünya'yı terk eden iki astronot, sekiz günlük bir misyon için istasyonda bulunacaktı. Ancak Boeing'in uzay aracıyla planlanan dönüşleri, güvenlik riski nedeniyle iptal edilmişti.
Starliner görevi, uzay aracının geliştirilmesindeki teknik sorunlar nedeniyle birkaç yıl ertelenmişti; fırlatılması ve ISS'ye bağlanması sırasında da sorunlar yaşandı.
Bunlar arasında, uzay aracının Dünya atmosferine yeniden girişini yavaşlatmak için ihtiyaç duyulacak olan itici güçlerindeki sorunlar ve itme sistemindeki helyum gazı sızıntıları da vardı.
Boeing ise Butch ve Suni'yi Starliner ile geri getirmenin güvenilir olduğunu savunmuştu.