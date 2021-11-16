Son dakika: Uzayda füze paniği... Rusya'dan beklenen açıklama geldi

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Rusya'nın kendi uydusunu vurduğu füze denemesi yörüngede panik dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Rusya'nın testi bir enkaz bulutu oluşturmuş, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlara olası bir çarpmaya karşı uzay giysilerini giymeleri ve sığınmaları talimatı verilmişti.

Konu ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı füze denemesini doğruladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Rus savunma bakanlığı, 1982'den beri yörüngede olan Rus uzay aracı 'Tselina-D'nin imha edilmesi sonucunda başarılı bir test gerçekleştirdi.'

ABD, Rusya'yı, anti-uydu füze denemesi yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) mürettebatını tehlikeye sokmakla suçlayarak füze denemesini kınamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında konu ile ilgili şu açıklamada bulunmuştu;

'Bugün erken saatlerde Rusya Federasyonu kendi uydularından birini yok etmek üzere bir pervasızca bir uydusavar füze denemesi gerçekleştirdi. Deneme şu ana kadar 1500 adetten fazla takip edilebilir uzay çöplüğü ve takip edilmesi imkansız yüzbinlerce daha küçük parça çöplük ortaya çıkardı. Bu tüm ulusları tehlike altına atıyor'

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Uzay istasyonunda şu anda 4 ABD'li, iki Rus ve bir Alman mürettebat bulunuyor.