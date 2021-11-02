Son dakika: Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı... Ukrayna sınırda askeri hareketlilik!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı varYer: Adana... Piste inen uçağın önüne çıktılar: Çok sayıda gözaltı var#Adana
Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın Kâbus geri döndü"Acil ihtiyaçlarınızı alıp stoklayın" Kâbus geri döndü!#Koronavirüs
Taxici olmak o kadar zor ki... 3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'Taxici' olmak o kadar zor ki... '3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'#Londra
Tacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldüTacize uğrayan küçük kızları kurtardı, bıçaklanarak öldürüldü#Ankara
Merak edilen harita paylaşıldı İşte en çok vaka görülen ilMerak edilen harita paylaşıldı! İşte en çok vaka görülen il#Koronavirüs
Yağmurun gözyaşları Türkiyeyi ağlatmıştı Bu görüntü sona erecekYağmur'un gözyaşları Türkiye'yi ağlatmıştı! Bu görüntü sona erecek#AK Parti
İstanbulun göbeğinde lüks mağazada kâbus anlarıİstanbul'un göbeğinde lüks mağazada kâbus anları!#İstanbul
Büyük vefasızlık Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandıBüyük vefasızlık! Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı#Sema Dinçer
9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı! #Afganistan
Altın fiyatları için kritik viraj yarın Sert hareketler görülebilirAltın fiyatları için kritik viraj yarın! Sert hareketler görülebilir#Altın Fiyatları
Avukat isyan etti: Bunaldım artık İsmime Eyşanı da ekleteceğimAvukat isyan etti: Bunaldım artık! İsmime Eyşan'ı da ekleteceğim#Erzurum
Dikkat: Ödemeler başladı Son gün 30 Kasım... Cezası var...Dikkat: Ödemeler başladı! Son gün 30 Kasım... Cezası var...#Emlak Vergisi
Uydu fotoğrafları deşifre etti... Sınıra yığınakUydu fotoğrafları deşifre etti... Sınıra yığınak!#Rusya
Bu tablo çok ağır Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...Bu tablo çok ağır! 'Covid geçiren gebelerin hepsinden aynı cümleyi duyuyoruz...'#Koronavirüs
Skandal gelişme... Korkunç gerçek ortaya çıktıSkandal gelişme... Korkunç gerçek ortaya çıktı#Alec Baldwin
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı... Ukrayna sınırda askeri hareketlilik!

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Son dakika: Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı... Ukrayna sınırda askeri hareketlilik

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığını gösteren uydu görüntüleri dünya gündemine birinci sıradan oturdu. ABD'den 'endişeliyiz' mesajı geldi, Rusya ise 'Düşük kaliteli iddialarla zaman kaybetmeye gerek yok' açıklaması ile iddiaları reddetti.

Haberin Devamı

'Batı' ile tarihinin en gergin dönemini yaşayan Rusya'nın askeri hamlesi uydu fotoğraflarına yansıdı.

Ukrayna ile uzun bir süredir sınır gerilimi yaşayan Rusya'nın bölgeye çok sayıda asker ve araç kaydırdığı ortaya çıktı.

Uydu görüntüleri, Ukrayna ve Beyaz Rusya sınırına yakın olan Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarında tankların, zırhlı birliklerin ve kundağı motorlu topçuların yanı sıra kara birliklerinin konuşlandırıldığını gösteriyor.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Rusyadan flaş NATO açıklaması

Son dakika... Rusya'dan flaş NATO açıklaması

Haberi görüntüle

Pentagon sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un durumu yakından izlediğinin altını çizdi.

ABD'li yetkililer Washington Post'a bölgedeki gelişmelerden dolayı endişe duyduklarını belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise 'ilave bir konuşlandırılmaya rastlamadık' açıklamasında bulundu ve görüntülerin 'psikolojik eylemlerin bir unsuru' olabileceği iddiasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov ise 'Düşük kaliteli iddialarla zaman kaybetmeye gerek yok' açıklaması ile iddiaları reddetti.

Haberin Devamı

Son dakika: Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı... Ukrayna sınırda askeri hareketlilik

RUSYA-UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin
TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

#TOKİ
Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

#Pınar Altuğ