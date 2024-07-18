Son dakika... Bıçak sırtı seçim sonuçlandı... Haftalardır bekleniyordu: Avrupa kararını verdi!

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Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Ursula von der Leyen'i ikinci bir 5 yıllık dönem için Avrupa Birliği yürütme komisyonu başkanlığına yeniden seçti.

von der Leyen'in yeniden seçilmesi Ukrayna'daki savaştan iklim değişikliği, göç ve konut sıkıntısına kadar uzanan krizlerle boğuşan 27 ülkeli blok için liderlik sürekliliği sağlıyor.

720 sandalyeli mecliste çoğunluk, kriz ve kutuplaşma döneminde Avrupa için güçlü bir lider olma sözü verdiği konuşmasının ardından Alman Hıristiyan Demokrat Partisi'nden von der Leyen'e ikinci dönem başkanlık yapması için oy verdi.

Kapalı zarf usulüyle yapılan oylamada milletvekillerinin 401'i "evet" , 284'ü "hayır" oyu verirken, 15'i ise çekimser kaldı.

Son aylarda ismi sürekli tartışmalı haberlerle gündeme gelen Ursula von der Leyen için dün, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda Covid-19 aşı anlaşmalarında şeffaf davranmadığı kararı açıklanmıştı

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Bu soruşturma nedeniyle Von der Leyen hakkında "görevi ve unvanı kötüye kullanma" davası da açıldı.

Bu seçim sonuçlarıyla birlikte Ursula von der Leyen ilk kez 2019’da seçildiği görevi önümüzdeki 5 yıllık süreçte de sürdürecek.

2019’da AP’deki milletvekili dağılımı von der Leyen’in lehine gibi görünse de Alman siyasetçi seçimi adeta kıl payı kazanmıştı.

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SEÇİM ÖNCESİ KONUŞMASI PROTESTOLARA SAHNE OLDU

AB ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Birliğe üye ülkelerin liderleri tarafından bir kez daha AB Komisyonu Başkanı adayı olarak önerilen von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde AP Genel Kuruluna hitap etti.

Romanya'daki aşırı sağcı S.O.S partisinden AP'ye ilk kez seçilen bağımsız milletvekili Diana Șoșoaca, oturduğu sandalyeden, von der Leyen'in kürsüdeki konuşmasını üç kez bölmeye çalıştı.

Elinde Meryem Ana ve İsa Peygamber'in resmedildiği sembolü tutarak ayağa kalkan Șoșoaca, "Tanrı'ya inanıyoruz." diye seslendi.

AP Başkanı Roberta Metsola'nın anonsuyla güvenlik görevlileri kendisini dışarıya çıkarmak üzere yaklaştığında ise Șoșoaca, köpek ağız maskesi taktı ve bir ceset torbası göstererek, "İnsanları öldürdünüz. Konuşmaya hakkım var." dedi.

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VON DER LEYEN'İN 5 YILLIK YENİ DÖNEM VİZYONU

AB Komisyonu Başkanı adayı olarak önerilen von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde AP Genel Kuruluna hitap etti.

Gelecek 5 yıl için vizyonunu anlatan von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupalılar açısından derin bir kaygı ve belirsizlik dönemindeyiz. Aileler geçim ve barınma pahalılığının acısını çekiyor. Gençler gezegen, gelecek ve savaş olasılığı konusunda endişeli. Şirketler ve çiftçiler kendilerini sıkışmış hissediyor ve tüm bunlar, her şeyin silah haline getirildiği ve rekabete konu olduğu, toplumlarımızı bölme ve kutuplaştırma yönünde açık bir girişimin olduğunun belirtisi. Bu eğilimler konusunda derin endişelerim var ama güçlü bir Avrupa'nın bu zorluğun üstesinden gelebileceğine inanıyorum ve bu nedenle bugün sizden güvenoyunuzu istiyorum."

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Von der Leyen, vizyonunu ise "Refah sağlayan daha güçlü bir Avrupa. İnsanları koruyan ve demokrasiyi savunan bir Avrupa. Sosyal adaleti sağlayan ve insanları destekleyen daha güçlü bir Avrupa. Kabul ettiği şeyleri adil bir şekilde uygulayan daha güçlü bir Avrupa. Pragmatizm, teknoloji, tarafsızlık ve yenilikçilikle Yeşil Anlaşma'nın hedeflerine bağlı kalan bir Avrupa." sözleriyle özetlemişti.

Seçimlerden bu yana farklı siyasi gruplarla girdiği müzakerelere de değinen von der Leyen, "Bu parlamentodaki demokratik güçleri dikkatle dinledim. Bunların, sağlık belirtisi de olan farklılıklarımıza rağmen, ne kadar çok ortak noktamızın olduğunu yansıttığına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.