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Son dakika: Ünlü yazar Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Salman Rüşdi#Bıçaklı Saldırı#New York
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 18:30

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, New York'ta bıçaklı saldırıya uğradı.

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AP muhabirinin aktardığı habere göre; Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, Chautauqua Enstitüsü'nde sahneye çıkan Rushdie, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı. 75 yaşındaki yazar, darbeler karşısında yere düşerken çevredekiler saldırganı yakaladı. Rushdie'ye ilk müdahaleyi seyirciler yaptı.

Son dakika: Ünlü yazar Salman Rüşdiye bıçaklı saldırı


İRAN'DA ÖLÜM FETVASI VERİLMİŞTİ

Rüşdi'nin 1988'de yayınlanan "Şeytan Ayetleri" kitabı ise dünya çapında ses getirmişti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni, "Şeytan Ayetleri" kitabı yüzünden Rüşdi için ölüm fetvası vermiş, öldüren kişilere 3 milyon doların üzerinde ödül vereceğini açıklamıştı.

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#Salman Rüşdi#Bıçaklı Saldırı#New York

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