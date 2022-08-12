Son dakika: Ünlü yazar Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı

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AP muhabirinin aktardığı habere göre; Dünyada büyük protestolara ve ölüm tehditlerine maruz kalan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, Chautauqua Enstitüsü'nde sahneye çıkan Rushdie, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı. 75 yaşındaki yazar, darbeler karşısında yere düşerken çevredekiler saldırganı yakaladı. Rushdie'ye ilk müdahaleyi seyirciler yaptı.





Rüşdi'nin 1988'de yayınlanan "Şeytan Ayetleri" kitabı ise dünya çapında ses getirmişti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni, "Şeytan Ayetleri" kitabı yüzünden Rüşdi için ölüm fetvası vermiş, öldüren kişilere 3 milyon doların üzerinde ödül vereceğini açıklamıştı.