Son dakika: Ünlü gazeteciden ezber bozan sözler... Frankenvirus uyarısı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Tüm dünyanın gözü üstünde Saat 04:00te önemli gelişme yaşandıTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandı#Evergrande
Gecenin olay maçının ardından Meğer Halil Umut Meler...Gecenin olay maçının ardından! Meğer Halil Umut Meler...#Galatasaray
İktidardan erken seçimi engelleyecek hamleİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle#Erken Seçim
Kanserle ilk tanışmam Fulya Soybaş hastalıkla mücadelesini anlattı...Kanserle ilk tanışmam! Fulya Soybaş hastalıkla mücadelesini anlattı...#Meme Kanseri
Dünya bu sözlerle çalkalanıyor... Şimdi de Frankenvirus Yer yine ÇinDünya bu sözlerle çalkalanıyor... Şimdi de Frankenvirus! Yer yine Çin#Koronavirüs
Bilim insanları kaygılı Dünya her geçen gün kararıyorBilim insanları kaygılı! Dünya her geçen gün 'kararıyor'#İklim Değişikliği
En son 15 yıl önce İstanbula gitti Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertteEn son 15 yıl önce İstanbul'a gitti! Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertte#Köprü Cezası
Koronanın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyorKorona'nın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyor!#Koronavirüs
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İşte detaylar...Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İşte detaylar...#Danilo Zanna
Altın fiyatlarında son durum Herkes onu bekliyorAltın fiyatlarında son durum! Herkes onu bekliyor#Altın
Tacizi ilk kez açıkladı: Sette göğüslerime dokunduTacizi ilk kez açıkladı: Sette göğüslerime dokundu#Emily Ratajkowski
Kararsızların artmasının temel nedeni şudurKararsızların artmasının temel nedeni şudur#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu Feci şekilde hayatını kaybettiİslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu! Feci şekilde hayatını kaybetti#Lars Vilks
Yeleği çıkarıp üzerine fırlattıYeleği çıkarıp üzerine fırlattı!#Fenerbahçe
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Ünlü gazeteciden ezber bozan sözler... Frankenvirus uyarısı!

#Koronavirüs#Wuhan#Salgın
Son dakika: Ünlü gazeteciden ezber bozan sözler... Frankenvirus uyarısı

Avustralyalı ünlü gazeteci Sharri Markson'un yeni kitabı koronavirüsün Wuhan'daki tesisten sızdığı iddialarını bir kez daha gündeme getirirdi. Markson yeni salgın tehdidine çok konuşulacak uyarılarda bulunurken adres olarak bir kez daha Çin'i gösterdi.

Haberin Devamı

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.

Ancak on milyonlarca kişiye bulaşan ve 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.

Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki viroloji laboratuvardan sızdığı iddiası hala en çok destek gören tezlerden biri.

Son dakika... Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının en yaygın 5 yan etkisi belli oldu

İlgili Haber:Son dakika... Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının en yaygın 5 yan etkisi belli oldu!

Bu iddia Avustralyalı ünlü gazeteci Sharri Markson'un 'What really happened in Wuhan' (Wuhan'da gerçekte neler oldu) isimli yeni kitabı ile bir kez daha gündemde.

Virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden çıktığı iddiasını savunan kitapta Çin'in bunu gizlemek için 'örtbas çalışmalarına' devam ettiğini öne sürdü.

'Başka bir salgını önlemek için, koronavirüsün nasıl başladığını kesinlikle bilmemiz gerekiyor' diyen yazar şu ifadeleri kullandı;

Haberin Devamı

'Gerçek şu ki, Çin'deki laboratuvarlarda, Avustralya, İngiliz ve Amerikan laboratuvarlarıyla aynı standartlarda olmayan ve hiçbir gözetimin olmadığı tehlikeli biyolojik araştırmalar yapılıyor.'

Markson'un Kovid-19'un çıkış noktası olarak lanse ettiği tesis, koronavirüsler konusunda önde gelen bir otorite olarak kabul ediliyor ve hala riskli 'Frankenvirüs' deneylerinin burada yürütüldüğünden şüpheleniliyor.

Virüsün Wuhan'dali laboratuvardan sızdığı tezinin çok fazla siyasileştiğini belirten yazar, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bu iddiayı araştırmak için yeterince hızlı hareket etmediğini belirtti.

Son dakika... Merckten koronavirüs ilacı açıklaması: Deltaya karşı etkili

İlgili Haber:Son dakika... Merck'ten koronavirüs ilacı açıklaması: Delta'ya karşı etkili!

Bu konuda sık sık eleştirilen DSÖ geçtiğimiz haftalarda yeni bir adım atma kararı almıştı. DSÖ, Kovid-19'un Wuhan'daki laboratuvardan kaçıp kaçmadığı konusunda yapacağı araştırma için yeni uzmanlardan oluşan bir ekip kurdu.

Söz konusu ekipte biyogüvenlik, laboratuvar güvenliği, genetik ve virüslerin insanlara nasıl yayıldığı konusunda uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşacak.

'YARASA KADIN'DAN İDDİALARA YANIT

Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli geçtiğimiz aylarda bu iddialara yanıt vermişti.

Shi, laboratuvarlarda yeterince güvenli olmayan yarasa koronavirüsleri ile riskli deneyler yapıldığı suçlamasını reddetmiş ve 'Kanıtın olmadığı bir iddianın doğru olmadığını kanıtlamak için nasıl bir kanıt sunabilirim ki?' demişti.

Haberin Devamı

Shi bu süreçte yaşadıkları için 'Dünyanın nasıl bu hale geldiğini bilmiyorum, masum bir bilim insanının üzerine sürekli iftira atılıyor' ifadelerini kullanmıştı.

'Laboratuvarında pandemi patlak vermeden önce yeni koronavirüsün herhangi bir kaynağı var mıydı?' sorusuna Shi'nin yanıtı ise 'hayır' şeklinde olmuştu.

İlgili Haberler:

MEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacakTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandıİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Wuhan#Salgın