Son dakika: Ünlü aktör Michael K. Williams hayatını kaybetti

Son yılların popüler yapımlarından biri olan The Wire'da 'Omar Little' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü aktör New York City'deki dairesinde ölü bulundu. Michael K. Williams'ın cansız bedeninin yeğeni tarafından Brooklyn'deki evinin oturma odasında bulunduğu bildirildi.



THE WIRE İLE POPÜLER OLDU



New York polisinin, dairede uyuşturucu gereçleri bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Williams, toplam beş sezon süren HBO dizisi 'The Wire'da popüler bir karakter oyuncusuydu. Oyuncu ayrıca 'Bringing Out the Dead,' 'The Road' ve 'Gone Baby Gone' filmlerinde aldığı rollerle de tanındı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor