Son dakika...Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

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Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir. İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir." denildi.



Açıklamada yer verilen ifadeler şöyle;

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşününden açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail'in işgal ettiği topraklardaki uygulamaları buralarda kalıcı olarak yerleşme amacı taşıdığını gösteriyor."

"Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in işgali ve oluşturduğu rejim uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail'in yerleşim politikası ilk danışma görüşünden bu yana giderek daha fazla genişlemektedir."

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"İsrail'in politika uygulamaları, alt yapı ve doğal kaynakların kullanımı, Kudüs'ün yeniden İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesi, İsrail'in yasalarını bu bölgelerde uygulaması işgali güçlendirmiştir. Bu politikaların niyeti sınırsız, süresiz bu bölgelerde kalmaktır. Bu politikalar işgal altındaki toprakların büyük bir bölümünde ilhaka neden olmuştur."