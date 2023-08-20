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Son dakika... Ukrayna'nın umutla beklediği haber geldi! Zelenski ile birlikte dünyaya duyurdu!

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#Hollanda#F-16#Ukrayna
Son dakika... Ukraynanın umutla beklediği haber geldi Zelenski ile birlikte dünyaya duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 15:46

Ukrayna savaşı 18 ayı geride bırakırken, savaşın gidişatını değiştireceği düşünülen F-16 savaş uçakları ile ilgili Hollanda Başbakanı Rutte'den flaş bir açıklama geldi.

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Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Hollanda'dan gelen haber kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Ukrayna lideri ülkesinde ağırlayan Hollanda Başbakanı Rutte, burada gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Rutte, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermeyi kabul ettiğini duyurdu.

Duyuru, Rutte ve Zelenski'nin üsteki bir hangara park etmiş iki gri F-16 jetini incelemesinden birkaç dakika sonra geldi.

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RUSYA'NIN UYARISINA RAĞMEN F-16 KARARI ÇIKTI

Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının tedariği konusunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini duyurmuştu.

Kiev'e F-16 tedarik etme planlarının Batı'nın tırmandırıcı hamlesinin bir başka örneği olduğunu belirten Lavrov bunu 'son derece tehlikeli bir gelişme' olduğunun altını çizmişti

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Lavrov, ABD tasarımı F-16 savaş uçaklarının nükleer kapasitesini görmezden gelemeyeceğini de sözlerine eklemişti.

Rusya’nın işgali başladığında, Ukrayna’nın çoğu Sovyet döneminden kalma MiG-29 ve Su-27 tipi 120 adet çatışmaya uygun savaş uçağı vardı. Bu da hava üstünlüğünün Rusya'da olmasını sağlamıştı. Batı'nın F-16 tedariği ile savaşın dengesinin radikal bir şekilde değişebileceği belirtiliyor.

ABD, Ukrayna'nın uzun süredir beklediği Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının Danimarka ve Hollanda tarafından ülkeye gönderilmesini geçtiğimiz günlerde onaylamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında ise Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi almalarını onaylamış, Danimarka'da 11 ülke tarafından Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmeye başlanmıştı.

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#Hollanda#F-16#Ukrayna

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