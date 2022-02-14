Son dakika: Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisinden açıklama: Savaşı önlemek için NATO'dan vazgeçebiliriz!

Haberin Devamı

Son birkaç ayda giderek tırmanan Rusya-Ukrayna gerginliği, ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planı yaptığı yolundaki iddiaları ve iki ülke sınırındaki askeri yığınağın iyice genişlemesiyle birlikte savaş korkusuna evrildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı tehditlerinin özünde yatan en büyük sebeplerden biri olan NATO konusunda ise Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi.

Sputnik'te yer alan son dakika haberine göre Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadym Prystaiko Kiev'in 'savaşı önleyecekse NATO'ya katılma talebimizden vazgeçebiliriz' düşüncesinde olduğunu duyurdu.

Prystaiko 'Bu konuda tehdit edildik, şantaja uğradık ve buna zorlandık' diyerek ülkesinin 2019'da aldığı NATO ve AB'ye katılma kararı hedeflerinin dışına sadece savaşı önlemek için bile olsa çıkılabileceğinin altını çizdi.

Haberin Devamı

Bu açıklama sonrası gözler Moskova'dan gelecek yanıta çevrildi.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Batı kaynaklı raporlar Rusya'nın Ukrayna sınırında 140 bin askeri bulunduğu ve bu hafta içerisinde işgalin gerçekleşebileceği yönünde.

Kremlin ise bölgeye yaptığı askeri yığınağın bir işgal hazırlığı olduğunu kesin bir dille reddeiyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.