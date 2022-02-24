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Son dakika... Ukrayna'dan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu

#Ukrayna#Rusya#Saldırı
Son dakika... Ukraynadan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının ardından bölgeden ilk görüntüler gelmeye başladı. Ukrayna'nın Mariupol kentinde yerleşim alanlarına top atışları yapıldı, birçok ev isabet aldı. İşte Ukrayna'da yaşananlar...

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TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler ve kameraman Altan Ayhan, saldırı altındaki Ukrayna'da son yaşananları aktardı.

İşte Damla Bürçeler'in canlı yayında aktardıkları...

Mariupol'deyiz, Ayrılıkçıların bulunduğu yere çok yakın bir noktadan top atışları yapıldı. Birçok ev isabet aldı, içeride de hala yanan yerleri görüyorum. Buradaki insanlar tahliye edildi, can kaybı yok ama yaralılar var. Ambulanslar geldi. Putin'in operasyon başlatıyoruz bilgisinden sonra hala o saldırılar Ukrayna topraklarına devam ediyor.

Son dakika... Ukraynadan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu

Top sesleri de gelmeye devam ediyor, burası daha yeni vuruldu. Yangının söndürülmeye çalışıldığını görüyorum. Birçok noktadan saldırılar başladı.

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"BİRÇOK BİNA İSABET ALDI"

Yoğun saldırılar var, burası bir yerleşim yeri ve gördüğünüz gibi birçok bina isabet aldı. Gördüğünüz gibi birçok müstakil ev isabet almış durumda. Bulunduğumuz yer 2014 yılında da ciddi çatışmalara şahit olmuştu. Rus askerleri, Ukrayna sınırına yaklaşıyor, dört bir yanda çevrelemiş durumda Ukrayna topraklarını...

Son dakika... Ukraynadan son durumu canlı yayında aktardı: Burası daha yeni vuruldu

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"YERLEŞİM YERLERİNE SALDIRILAR BAŞLADI"

Yerleşim yerlerine saldırı hiç olmamıştı ama o emir geldikten sonra yerleşimlere saldırılar başladı.

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