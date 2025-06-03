Ukrayna'dan Rusya'ya yeni saldırı: Kırım'ın can damarı olan köprü sular altında kaldı

Haberin Devamı

SBU yetkilileri, Kerç Köprüsü olarak da bilinen Kırım Köprüsü'nün iskelelerine mayın yerleştirildiğini belirtti. Açıklamada, ilk patlamanın sabah saat 04.44'te gerçekleştiği ifade edildi. SBU, operasyonun planlanmasının aylar sürdüğünü kaydetti. Yetkililer, saldırıda köprünün su altındaki destek sütunlarına ciddi hasar veren 1100 kilogram ağırlığında patlayıcı kullanıldığını belirtti.

Operasyonun, SBU Başkanı Korgeneral Vasil Malyuk tarafından yönetildiği aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın 2022 ve 2023'te bu köprüye iki kez saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

Rusya'nın, Kırım Köprüsü'nü askeri lojistik açısından ordusuna destek vermek için de kullandığı belirtilen açıklamada, köprünün, Ukrayna ordusu için "meşru bir hedef" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Devletimizin topraklarında hiçbir yasa dışı Rus tesisinin yeri yoktur" ifadesi kullanıldı.

Haberin Devamı

PUTİN'İN KIRIM VİZYONUNU SİMGELİYORDU

19 kilometre uzunluğundaki köprü, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından inşa edilmişti. Köprü, Moskova için stratejik bir tedarik hattı olarak kullanılıyordu. Kırım'ın anakara ile bağlantısını sağlayan köprü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgeyi Rusya'ya bağlama vizyonunun da simgesi olarak görülüyordu.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın iddialarına henüz resmi bir yanıt vermedi. Telegram üzerinden bir açıklama yayımlayan Kırım Köprüsü'nün işletmeci şirketi, köprüde trafiğin sabah saatlerinde geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Daha sonra yapılan ikinci bir açıklamada, trafiğin saat 09.00'da normal seyrine döndüğü ifade edildi.

Son saldırı, Ukrayna'nın köprüyü hedef aldığı üçüncü büyük operasyon oldu. 2022 ekim ayında Ukrayna'nın köprüde bir yakıt kamyonunu patlatması yapıda yangına neden olmuştu. Temmuz 2023'te ise SBU, deniz dronlarıyla köprüye hasar vermişti. Rusya, her iki saldırıdan sonra da hızlı onarım çalışmaları yürüterek köprüyü onarmıştı.

Haberin Devamı

SBU'NUN 'ÖRÜMCEK AĞI' OPERASYONU

SBU, 1 Haziran'da Rusya'ya karşı bugüne kadarki en geniş çaplı askeri operasyonlarından birini düzenlemişti. İstihbarat yetkilileri, Ukrayna sınırlarından yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Doğu Sibirya bölgesinde konuşlu bir Rus hava üssünün dron saldırısıyla hedef alındığını bildirmişti. Ukrayna, operasyon sonucu en az 40 Rus bombardıman uçağının etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

AFP'ye konuşan bir Ukrayna güvenlik kaynağı, operasyonun özellikle Rus hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarını hedef aldığı ifade etmişti. Ukrayna medyası, istihbarat birimleri ile ordu unsurlarının koordineli şekilde çalıştığını vurgulamıştı.

Haberin Devamı

Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği saldırı

RUS BOMBARDIMAN UÇAKLARININ YÜZDE 34'Ü YOK OLDU

SBU, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Pavutini" (Örümcek Ağı) operasyonuyla, Rusya'nın stratejik hava gücüne 7 milyar dolar değerinde zarar verildiği tahminini paylaşmıştı. Ukraynalı yetkililer, Rusya Federasyonu'nun ana üslerinde bulunan stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ünün imha edildiğini öne sürmüştü.

Açıklamada, Ukrayna topraklarındaki Rus işgal güçlerini püskürtmek için tüm imkanların seferber edildiği ve saldırıların süreceği vurgulanmıştı. SBU, bu kapsamda Rusya'nın askeri altyapısına yönelik operasyonların artarak devam edeceği mesajını vermişti.