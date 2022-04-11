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Son dakika: Ukrayna'dan flaş Çernobil iddiası... Birlikler seferber edildi

#Çernobil#Ukrayna#Rusya
Son dakika: Ukraynadan flaş Çernobil iddiası... Birlikler seferber edildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaşta gözler bir kez daha Çernobil'de... İnsanlık tarihinin en büyük nükleer felaketine sahne olan bölgeden için Ukrayna'dan çok konuşulacak iki iddia geldi.

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkedeki savaş can almaya devam ederken Çernobil ile ilgili yeni iddialar geldi.

Çernobil'den ayrılan Rus birliklerinin geride bıraktıkları not bölgedeki birliklerin seferber edilmesine neden oldu.

İngiliz basınına konuşan Ukrayna Devlet Dışlama Bölgeleri Yönetimi Dairesi (DAZN) başkan yardımcısı Maksym Shevchuk Rus birliklerinin geri çekilirken Çernobil santraline mayın döşediğini söyledi.

RUSLAR BU MESAJLARI BIRAKTI!

İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, bölgeden çekilen Rus askerleri çekilmeden önce bölgeye 'Mayın arazisi' ve 'Sürprize hazır olun, mayınları ara' yazılı tabelalar bıraktı.

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Shevchuk birliklerin mayın temizliği çalışmalarına başladıklarını ve çalışmalar bitene kadar sadece kontrol edilen alanlardan seyahat edildiğini belirtti.

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'RADYOAKTİF MALZEMELER ÇALINDI'

Ukrayna, Çernobil’i bir süre elinde tutan Rus kuvvetlerin ayrılırken, laboratuvarlardan radyoaktif malzeme çaldığını da iddia etti.

Son dakika: Ukraynadan flaş Çernobil iddiası... Birlikler seferber edildi
KÜÇÜK BİR MİKTARI BİLE ÖLÜMCÜL

Ülkenin bu bölge ile ilgilenen kurumu, 133 radyoaktif maddenin çalındığını duyurdu. Kurum, 'Bu maddenin çok küçük bir miktarı bile ölümcül olabilir' açıklaması yaptı.

Ukrayna Enerji Bakanı German Gulaşenko bu hafta yaptığı açıklamada, bölgeyi işgal altında tutan Rus askerlerinin de radyasyona maruz kaldığını kaydetti.

Gulaşenko, 'Bölge siper için kazdıkları topraktan radyasyon aldılar. Kum torbalarını da bu topraktan yaptılar ve tozu soludular' dedi.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK FELAKETİNE SAHNE OLMUŞTU

Çernobil'de 1986 yılında santralin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştı. Bu olay dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak sayılıyor.

Bu olaydan sonra dördüncü reaktör kapatılsa da diğer reaktörler kapatılmadan evvel birkaç yıl çalışmaya devam etti. Santralde çalışan ama Çernobil bölgesinden uzaklaştırılan işçilerin konaklaması için ise yakındaki Slavutıç şehri sıfırdan inşa edildi.

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Çernobil artık aktif bir nükleer santral olarak çalışmasa da hiçbir zaman tamamen kapatılmadı, bu yüzden de hala idare edilmesi gerekiyor.

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#Çernobil#Ukrayna#Rusya

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