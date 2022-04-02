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Son dakika: Ukrayna'dan flaş barış açıklaması: Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir

#Putin#Zelenski#Barış
Son dakika: Ukraynadan flaş barış açıklaması: Putin ve Zelenski Türkiyede görüşebilir

İstanbul'da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye'de yüz yüze görüşebileceğini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 38 gündür devam ederken, iki ülke arasında gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu sonuçlar gelmeye başladı.

"GÖRÜŞME İÇİN EVRAKLAR HAZIRLANDI"

Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia, Rusya’nın Ukrayna tarafından İstanbul’daki müzakere toplantısında sunulan tekliflerin Kırım konusu hariç kabul edildiğini belirterek, “Biz İstanbul’daki görüşmede pozisyonumuzu Ukrayna tarafı olarak belirttik. Prensip olarak Rusya resmi olmayan cevabını verdi ve Kırım hariç tekliflerimizi kabul etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba, Rusya’nın cevabını yazılı olarak istedi. Zelenskiy ve Putin görüşmesi de büyük ihtimalle ya İstanbul’da ya da Ankara’da gerçekleşecek. Görüşme için evraklar hazırlandı" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Ukraynadan flaş barış açıklaması: Putin ve Zelenski Türkiyede görüşebilir


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'LİDERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPARIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki barış müzakereleri görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada, "Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin burada bir araya gelmesi bile dünyada ve ülkelerinizde başlı başına bir umut sebebidir" ifadelerini kullanmıştı.

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