SON DAKİKA: Ukrayna'da tüm ülke genelinde alarm! 'Büyük bir düşman saldırısı altındayız'

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Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yoğun bir şekilde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından, ‘Oreşnik’ hipersonik balistik füzelerinin bulunduğu Hazar denizine yakın Kapustin Yar askeri üssününün hava sahasını üç günlüğüne kapatmıştı. Hava sahasının kapatılması füze saldırısı endişelerine neden olurken Ukrayna bugün güne siren sesleri ile başladı.



Ukrayna ordusu bu sabah yaptığı açıklama ile ülke genelinde hava saldırısı alarmı verildiğini ve Rus füzelerinin çeşitli bölgeleri hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Telegram üzerinden yayınlanan mesajda “Füze tehdidi nedeniyle Ukrayna topraklarının tamamında alarm ilan edilmiştir” ifadeleri yer aldı ve Harkiv, Odesa ve 8 başka bölgede daha füzelerin tespit edildiği açıklandı. Başka bir mesajda Harkiv'deki sivil halkın sığınaklara gitmesi istendi.



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Harkiv askeri yönetimi başkanı Oleg Sinegubov, Telegram'da yaptığı açıklamada, Harkiv'in Kyivskyi ilçesine üç saldırı düzenlendiğini, şu ana kadar can kaybının bildirilmediğini duyurdu. Lutsk kentinin Belediye Başkanı Igor Polishchuk ise kentte 'patlama sesleri duyulduğunu' açıkladı.

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko da bu açıklamadan kısa bir süre sonra bir duyuruda bulundu ve ülkenin enerji altyapısının “büyük bir düşman saldırısı altında” olduğunu açıkladı.

“Enerji sektörü bir kez daha büyük bir düşman saldırısı altında. Ukrayna genelinde enerji tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirİliyor” diyen bakan birçok bölgede acil elektrik kesintileri uygulandığını duyurdu.



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Ukrayna’nın geçen hafta Rusya topraklarına ilk kez Batı yapımı füzelerle saldırması üzerine savaştaki gerilim tırmanmıştı. Ukrayna Rus saldırganlığının arttığını öne sürerek Batı'dan daha fazla destek isterken, AP haber ajansında yer alan bilgilere göre, Biden yönetimi Zelenski'den askerlik yaşının 25'Tten 18'e düşürülmesini istedi.



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Özel istişareler hakkında bilgi sahibi olan ve isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Ukrayna'nın Rusya'nın büyüyen ordusuna ayak uyduramadığını, kayıplarını telafi etmek için yeterli sayıda askeri seferber edemediğini belirtti.

Cephedeki durumu 'düz bir matematik hesabı' olarak değerlendiren yetkili Ukrayna'nın daha fazla askere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

PUTİN TRUMP'IN ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETMEYECEK

Öte yandan, Ukrayna'nın eski dışişleri bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan gelecek herhangi bir barış anlaşmasını kabul etmeyeceğini çünkü Ukrayna'nın Putin için bir saplantı olduğunu ileri sürdü.