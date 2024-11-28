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SON DAKİKA: Ukrayna'da tüm ülke genelinde alarm! 'Büyük bir düşman saldırısı altındayız'

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Saldırı
SON DAKİKA: Ukraynada tüm ülke genelinde alarm Büyük bir düşman saldırısı altındayız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 09:11

Ukrayna'da bugün ülke genelinde hava saldırısı alarmı verildi. Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko ülkenin enerji altyapısının “büyük bir düşman saldırısı altında” olduğunu açıklarken ABD'nin 'Ukrayna'da askerlik yaşının düşürülmesini istediği' iddia edildi.

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Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yoğun bir şekilde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından, ‘Oreşnik’ hipersonik balistik füzelerinin bulunduğu Hazar denizine yakın Kapustin Yar askeri üssününün hava sahasını üç günlüğüne kapatmıştı. Hava sahasının kapatılması füze saldırısı endişelerine neden olurken Ukrayna bugün güne siren sesleri ile başladı.

SON DAKİKA: Ukraynada tüm ülke genelinde alarm Büyük bir düşman saldırısı altındayız

ÜLKE GENELİNDE ALARM

Ukrayna ordusu bu sabah yaptığı açıklama ile ülke genelinde hava saldırısı alarmı verildiğini ve Rus füzelerinin çeşitli bölgeleri hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Telegram üzerinden yayınlanan mesajda “Füze tehdidi nedeniyle Ukrayna topraklarının tamamında alarm ilan edilmiştir” ifadeleri yer aldı ve Harkiv, Odesa ve 8 başka bölgede daha füzelerin tespit edildiği açıklandı. Başka bir mesajda Harkiv'deki sivil halkın sığınaklara gitmesi istendi.

SON DAKİKA: Ukraynada tüm ülke genelinde alarm Büyük bir düşman saldırısı altındayız

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Harkiv askeri yönetimi başkanı Oleg Sinegubov, Telegram'da yaptığı açıklamada, Harkiv'in Kyivskyi ilçesine üç saldırı düzenlendiğini, şu ana kadar can kaybının bildirilmediğini duyurdu. Lutsk kentinin Belediye Başkanı Igor Polishchuk ise kentte 'patlama sesleri duyulduğunu' açıkladı.

BAKAN AÇIKLADI: BÜYÜK BİR DÜŞMAN SALDIRISI ALTINDAYIZ

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Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko da bu açıklamadan kısa bir süre sonra bir duyuruda bulundu ve ülkenin enerji altyapısının “büyük bir düşman saldırısı altında” olduğunu açıkladı.

“Enerji sektörü bir kez daha büyük bir düşman saldırısı altında. Ukrayna genelinde enerji tesislerine yönelik saldırılar gerçekleştirİliyor” diyen bakan birçok bölgede acil elektrik kesintileri uygulandığını duyurdu.

SON DAKİKA: Ukraynada tüm ülke genelinde alarm Büyük bir düşman saldırısı altındayız

ABD: ASKERLİK YAŞINI 18'E DÜŞÜRÜN

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Ukrayna’nın geçen hafta Rusya topraklarına ilk kez Batı yapımı füzelerle saldırması üzerine savaştaki gerilim tırmanmıştı. Ukrayna Rus saldırganlığının arttığını öne sürerek Batı'dan daha fazla destek isterken, AP haber ajansında yer alan bilgilere göre, Biden yönetimi Zelenski'den askerlik yaşının 25'Tten 18'e düşürülmesini istedi.

SON DAKİKA: Ukraynada tüm ülke genelinde alarm Büyük bir düşman saldırısı altındayız

Özel istişareler hakkında bilgi sahibi olan ve isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Ukrayna'nın Rusya'nın büyüyen ordusuna ayak uyduramadığını, kayıplarını telafi etmek için yeterli sayıda askeri seferber edemediğini belirtti.

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Cephedeki durumu 'düz bir matematik hesabı' olarak değerlendiren yetkili Ukrayna'nın daha fazla askere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

PUTİN TRUMP'IN ATEŞKES TEKLİFİNİ KABUL ETMEYECEK

Öte yandan, Ukrayna'nın eski dışişleri bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan gelecek herhangi bir barış anlaşmasını kabul etmeyeceğini çünkü Ukrayna'nın Putin için bir saplantı olduğunu ileri sürdü.

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#Rusya#Ukrayna#Saldırı

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