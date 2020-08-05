Son dakika! Ukrayna'da koronavirüs vakalarında korkutan rekor

Ukrayna'da günlük yeni koronavirüs vakası sayılarında korkutan bir yükseliş yaşanıyor.

Ülkede dün günlük Covid-19 vakalarında rekor artış yaşandı. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin yaptığı açıklamaya göre ülkede dün 1271 yeni koronavirüs vakası görüldü.

Bu rakam bugüne kadar açıklanmış en yüksek günlük vaka sayısı olarak rekor kırdı.

Ülkede mayıs ayı sonuna doğru kademeli olarak gevşetilen Covid-19 tedbirlerinin bu yükselmede payı olduğu düşünülüyor.

Açıklanan son rakamlarla birlikte ukrayna'da toplam koronavirüs vaka sayısı 75 bin 490'a yükseldi.

Ülkede virüs yüzünden 1788 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı ise 41 bin 527 olarak açıklandı.