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Son dakika... Ukrayna’da sivil araç konvoyuna füze saldırısı: 23 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Ukrayna#Rusya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 09:46

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivil araç konvoyuna yönelik düzenlenen füze saldırısında 23 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. Saldırıdan dakikalar sonra Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.

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Ukrayna - Rusya savaşı aylardır hız kesmeden devam ediyor.

Rusya, Ukrayna'daki 4 bölgeyi resmen ilhak etmek için geri sayıma geçmişken Ukrayna güne saldırı haberi ile uyandı.

Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Rus füzelerinin bölgedeki bir insani konvoyu hedef aldığını açıkladı.

Son dakika... Ukrayna’da sivil araç konvoyuna füze saldırısı: 23 ölü

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, saldırı nedeniyle en az 23 kişi hayatını kaybetti. Saldırı nedeniyle 28 yaralının olduğu açıklandı.

Starukh, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda '13 ölü, 28 yaralı var. Hepsi sivil' ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki sivillerin yeni bir saldırı ihtimaline karşı güvenli noktalara sevki için çalışmalara başlandığı açıklandı.

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Son dakika... Ukrayna’da sivil araç konvoyuna füze saldırısı: 23 ölü

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya'dan konu ile ilgili yapılan ilk açıklamada saldırının arkasında Ukrayna olduğu iddiasına yer verildi.

Rusya Herson'a atadığı Alexei Katerinichev'in de Ukrayna'nın imza attığı saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

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#Ukrayna Savaşı#Ukrayna#Rusya

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