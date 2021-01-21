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Dünya
Reuters
Haber Giriş: 21.01.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ukrayna'da huzurevi yangını, ölü ve yaralılar var

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Son dakika... Ukrayna'da huzurevi yangını, ölü ve yaralılar var
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Son dakika haberler... Gelen son dakika bilgilerine göre Ukrayna'da bir huzurevinde yangın çıktı. Yangında en az 15 kişi yaşamını yitirdi 4 kişi ise yaralandı.

Son dakika haberler... Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov şehrinde bir huzurevinde meydana gelen yangında 15 kişinin yaşamını yitirdiği 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. 

Olayın TSİ ile öğleden sonra 15:03'te meydana geldiği belirtildi.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre huzurevi Harkov'un Nyzhnia Giivska caddesinde yer alıyor ve daha önce yaşlılar için bir eve dönüştürülen iki katlı bir konut.

Ayrıntılar geliyor...

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