Son dakika... Ukrayna'da huzurevi yangını, ölü ve yaralılar var
Son dakika haberler... Gelen son dakika bilgilerine göre Ukrayna'da bir huzurevinde yangın çıktı. Yangında en az 15 kişi yaşamını yitirdi 4 kişi ise yaralandı.
Son dakika haberler... Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov şehrinde bir huzurevinde meydana gelen yangında 15 kişinin yaşamını yitirdiği 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Olayın TSİ ile öğleden sonra 15:03'te meydana geldiği belirtildi.
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre huzurevi Harkov'un Nyzhnia Giivska caddesinde yer alıyor ve daha önce yaşlılar için bir eve dönüştürülen iki katlı bir konut.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle