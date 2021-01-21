Son dakika... Ukrayna'da huzurevi yangını, ölü ve yaralılar var

Son dakika haberler... Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov şehrinde bir huzurevinde meydana gelen yangında 15 kişinin yaşamını yitirdiği 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.



Olayın TSİ ile öğleden sonra 15:03'te meydana geldiği belirtildi.



Ukrayna basınında çıkan haberlere göre huzurevi Harkov'un Nyzhnia Giivska caddesinde yer alıyor ve daha önce yaşlılar için bir eve dönüştürülen iki katlı bir konut.



Ayrıntılar geliyor...