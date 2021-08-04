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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 04.08.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ukrayna'da canlı bomba paniği!

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Son dakika... Ukrayna'da canlı bomba paniği!

Ukrayna parlamento binasına giren kimliği belirsiz bir kişinin taşıdığı el bombasını patlatmakla tehdit etti. Kısa süreli paniğe neden olan kişi gözaltına alındı.

Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği yaşanıyor.

Ukrayna medyasının yayınladığı bir videoda binanın girişinde ayakta görülen adam, "Buradan canlı çıkmayacağım, 10 yıl hapse gireceğim" dedi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Artem Shevchenko AFP'ye verdiği demeçte, el bombasının gerçek olup olmadığının "net olmadığını" söyledi.

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, söz konusu kişi gözaltına alındı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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