Son dakika! Ukrayna'da bir rehine krizi daha!
Ukrayna geçtiğimiz gün Lutsk kentinde yaşanan olayın şokunu atlatamadan bir rehine krizi daha yaşıyor. Poltava kentinde bir saldırganın bir polisi rehin aldığı bildirildi.
Ukrayna’da araç hırsızlığı şüphelisi bir kişi, el bombasıyla bir polis memurunu rehin aldı.
Şüphelinin daha önce başka suçlardan hapis yattığı, talebinin tekrar hapse girmemek olduğu ifade edildi.
Ukrayna’nın Poltava kentinde araç hırsızlığı şüphelisi, el bombasıyla polis memurunu rehin alarak bombayı patlatmakla tehdit etti.
Ukrayna medyası, şüphelinin talebinin hapse girmemek olduğunu duyurdu.
Ukrayna medyasındaki habere göre, şüpheli Roman Skripnik, daha önce uyuşturucu satıcılığından hapis yattı.
KIEV’E GİDİYOR
Skripnik’in rehin aldığı polis memuru ile başkent Kiev’e doğru hareket ettiği, polis otomobillerinin de Skripnik’in kullandığı araca eşlik ettiği bildirildi.
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