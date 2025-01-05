SON DAKİKA: Ukrayna saldırı başlattı, Putin en gözde generalini gönderdi! Çatışmanın adresi yeniden Kursk...

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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiği bildirildi.Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin savunma kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırıya geçtiğini belirtti.



Kovalenko, "Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk'a yönelik saldırısına ilişkin, "Kursk bölgesinden iyi haberler var. Rusya, hak ettiğini alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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RUSYA DOĞRULADI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düşman, Moskova saatiyle sabah 9 civarında, Rus birliklerinin Kursk yönündeki ilerleyişini durdurmak amacıyla karşı saldırı başlattı" ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 2 tank, bir teknik araç ve 12 zırhlı muharebe aracından oluşan çıkarma kuvvetiyle Berdin çiftliği yönünden karşı taarruz başlattığı belirtildi.

Rus Kuzey askeri bi​​​​​​​rlikleri hava ve topçu gruplarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma kuvvetlerine saldırdığı ve bu saldırı sonucunda 2 tank, bir teknik araç ve 7 zırhlı muharebe aracının yok edildiği aktarılan açıklamada, "Ukrayna askeri birliklerinin yok edilmesine yönelik operasyon devam ediyor." ifadelerine yer verildi.



İngiliz Telegraph gazetesi Moskova'nın ani karşı saldırısı sonrası en üst düzey generallerinden birini Kursk bölgesine gönderdiğini yazdı.



Kursk bölgesi vali vekili Alexander Khinshtein'e göre, Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı General Yunus-Bek Yevkurov bu sabah Kursk'a gitti. Telegraph gazetesi Yevkurov'un Vladimir Putin'in en gözde generallerden biri olduğunu belirtti ve hazırlıkları bizzat denetleyeceğini iddia etti.



BATI MEDYASI: SON ÇARE KARŞI SALDIRI

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Rus kuvvetleri, son altı ayda Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesindeki ana cephe hattı boyunca Ukrayna kuvvetlerini istikrarlı bir şekilde geri püskürttü ve Ukrayna kuvvetleri tarafından ele geçirilen alanın yarısından fazlasını geri aldı.

Ukrayna'dan gelen son hamle Batı medyasında 'son çare karşı saldırı' olarak değerlendirildi. Rus medyası da Ukrayna saldırısını doğrulayarak Kiev'in Batı yapımı zırhlı araçlarla çok sayıda askeri bölgeye getirdiğini yazdı.

Rusya yanlısı askeri blog kanalı Colonelcassad, Ukrayna'nın Kasım ve Aralık aylarında Sumi ve Çerniv bölgelerine çok fazla sayıda ABD ve NATO ekipmanı taşıdığını iddia ederken bölgeden gelen görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.



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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Rus ordusunun gece ülkesinin topraklarına 103 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi:

"Rusya, bu hafta (Ukrayna'ya yönelik saldırılarda) 630’dan fazla İHA, yaklaşık 740 güdümlü bomba ve 50 çeşitli füze kullandı. Bu, dünyanın dört bir yanından 50 binden fazla yaptırıma tabi bileşen anlamına geliyor. (Rusya’ya) Yabancı parçaların tedarikine yönelik yaptırım yeterli değildir. Rusya, ihtiyaç duyduğu parçaları ve üretim araçlarını dünyanın her yerinden temin etmeye ve bunları Ukrayna’ya karşı kullanmayı sürdürüyor."



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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya topraklarına yaptığı saldırılarda 66 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna’nın saldırılarında Rostov bölgesinde 37, Bryansk bölgesinde 20, Voronej bölgesinde 2, Belgorod ve Oryol bölgelerinde 1’er olmak üzere 61 İHA’yı düşürdüğü belirtildi.

Yerel saatle 10.00-12.00'de Rus hava savunma sistemlerinin 5 İHA’yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, bunlardan 3'ünün Belgorod, 2'sinin ise Kursk bölgesinde vurulduğu aktarıldı.