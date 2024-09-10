Son dakika.... Ukrayna Rusya'nın başkentine saldırdı: Uçuşlar askıya alındı

Haberin Devamı

İran'ın Rusya'ya onlarca balistik füze sağladığı iddiası Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti. Kiev söz konusu teslimatı doğrulayıp İran füzelerinin sivil halk üzerinde kullanılacağını iddia ederken, hem Tahran hem de Moskova iddiaları yalanlıyor.

Konuya yakın iki kaynağın Associated Press'e verdiği bilgiye göre, ABD de Ukrayna ile aynı fikirde ve müttefiklerine füze teslimatı ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ukraynalı yetkililer ise Rusya'daki İran füzelerinin meşru bir hedef olduğunu söylüyorlar.



İki taraf arasındaki gerilim adım adım yükselirken Ukrayna dün düzenlediği İHA'lı saldırı ile Rusya topraklarını hedef aldı.

Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Rus hava savunma sistemlerince 144 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı.



Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırılarda bölgedeki bir apartmana İHA düşmesi nedeniyle bir çocuğun öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın güvenlik güçlerine yakın SHOT ve Baza Telegram kanalları, çok katlı bir konut binasından yükselen alevlerin görüntülerini yayınlayarak, beş dairenin yok olduğunu duyurdu.



Belediye başkanı Sergei Sobyanin, acil durum ekiplerinin Moskova'nın en büyük havalimanlarından birinin bulunduğu Domodedovo bölgesine gönderildiğini söyledi.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada ise sivil uçakların güvenliği nedeniyle Moskova’daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandırıldığı duyuruldu. Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre, 30'dan fazla uçuş askıya alındı.

