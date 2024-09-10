×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika.... Ukrayna Rusya'nın başkentine saldırdı: Uçuşlar askıya alındı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Moskova
Son dakika.... Ukrayna Rusyanın başkentine saldırdı: Uçuşlar askıya alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 09:24

Rusya, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil olmak üzere Rus topraklarına 144 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve saldırılarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Moskova’daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandırıldığı, 30 uçuşun askıya alındığı öğrenildi.

Haberin Devamı

İran'ın Rusya'ya onlarca balistik füze sağladığı iddiası Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti. Kiev söz konusu teslimatı doğrulayıp İran füzelerinin sivil halk üzerinde kullanılacağını iddia ederken, hem Tahran hem de Moskova iddiaları yalanlıyor.

Konuya yakın iki kaynağın Associated Press'e verdiği bilgiye göre, ABD de Ukrayna ile aynı fikirde ve müttefiklerine füze teslimatı ile ilgili bilgilendirme yaptı. Ukraynalı yetkililer ise Rusya'daki İran füzelerinin meşru bir hedef olduğunu söylüyorlar.

Son dakika.... Ukrayna Rusyanın başkentine saldırdı: Uçuşlar askıya alındı

RUSYA'NIN BAŞKENTİNE SALDIRI

İki taraf arasındaki gerilim adım adım yükselirken Ukrayna dün düzenlediği İHA'lı saldırı ile Rusya topraklarını hedef aldı.

Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Rus hava savunma sistemlerince 144 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 20'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü aktarıldı.

Son dakika.... Ukrayna Rusyanın başkentine saldırdı: Uçuşlar askıya alındı

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırılarda bölgedeki bir apartmana İHA düşmesi nedeniyle bir çocuğun öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın güvenlik güçlerine yakın SHOT ve Baza Telegram kanalları, çok katlı bir konut binasından yükselen alevlerin görüntülerini yayınlayarak, beş dairenin yok olduğunu duyurdu.

Son dakika.... Ukrayna Rusyanın başkentine saldırdı: Uçuşlar askıya alındı

30'DAN FAZLA UÇUŞ ASKIYA ALINDI

Belediye başkanı Sergei Sobyanin, acil durum ekiplerinin Moskova'nın en büyük havalimanlarından birinin bulunduğu Domodedovo bölgesine gönderildiğini söyledi.

Rusya Federal Havacılık Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada ise sivil uçakların güvenliği nedeniyle Moskova’daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandırıldığı duyuruldu. Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre, 30'dan fazla uçuş askıya alındı.

Son dakika.... Ukrayna Rusyanın başkentine saldırdı: Uçuşlar askıya alındı


Gözden Kaçmasınİsrailden yeni katliam: Sivillerin bulunduğu kampa 3 füze Haaretz duyurdu: Hükümet, Gazzenin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyorİsrail'den yeni katliam: Sivillerin bulunduğu kampa 3 füze! Haaretz duyurdu: Hükümet, Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Moskova

BAKMADAN GEÇME!