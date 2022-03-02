Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Zelenski ateşkes için şartını açıkladı

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06.20 ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

Pazartesi günü Kiev’deki ofisini kapatan ve Moskova’daki pilot eğitim programlarını durduran şirket, bugün de Rus uçaklarına parça, teknik destek ve bakım desteği vermeyeceğini duyurdu.

06.15 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin büyüklüğünü iki katına çıkarmaya karar verdiklerini açıkladı.

Ülkesinin güvenlik konseyinde konuşan Lukaşenko “Üst düzeyde eğitilmiş birlikler Belarus’a karşı herhangi bir askeri operasyon yapılmasını engellemek için bölgeye gönderilecek” dedi.

ABD YASAĞI BUGÜN YÜRÜRLÜĞE KOYACAK

05.45 ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık İdaresi, Rus uçaklarının ve havayollarının ABD hava sahasına girmesini ve kullanmasını engelleyen emirlerin Çarşamba günü sonuna kadar tamamen yürürlüğe gireceğini söyledi.

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05.04 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev’de gizli bir sığınakta CNN International'a konuştu.

Zelenskiy, ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi:

'Rusya bunu yaparsa, barışa hazır demektir. Öbür türlü görüşmeler sadece zaman kaybı olur. Buna hazır olup olmadıklarını göreceğiz.'

05.00 ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Ukrayna’yı işgal eden Rus birliklerine dair gözlemlerini paylaştı.

Pentagon, Rus birliklerinin morallerinin düşük olduğunu, çatışmada altı gün geçmesine rağmen hava üstünlüğünün kurulamadığını belirtti.

Rusya’nın 400 civarında füze fırlatmasına rağmen Ukrayna hava savunmasının başarılı bir şekilde çalıştığı, Rusya’nın sınırdaki birliklerinin yüzde 80’inin Ukrayna’ya girdiği, bazı birliklerin teslim olduğu, bazılarının da

'RUSYA ÇOK AZ İLERLEYEBİLDİ'

04.45 Ukrayna’da Kiev’e yönelen Rus konvoyuna dair yeni bilgiler paylaşıldı. Uydu görüntülerini analiz eden ticari istihbarat şirketi McKenzie Intelligence Services, konvoyun 64 kilometre uzunlukta olmadığını fakat 64 kilometreye yayılan parçalar halinde ilerlediğini aktarıyor.

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Konvoyun birden fazla noktada, bozulan araçlar nedeniyle tıkandığı görülüyor. Konvoyda tank ve zırhlı araçlardan çok lojistik araçlar olması, bir çatışmadan fazlasının planlandığını gösteriyor.

McKenzie’nin incelediği diğer uydu görüntülerinde ise Rus paraşütçülerin, Ukrayna’nın en önemli uluslararası kargo havalimanı ve askeri üssü olan Kiev yakınlarındaki Hostomel Havaalanı yakınlarında mevzilendiği görülüyor.

Rus topçuları ise henüz Kiev’i menziline alacak kadar yakınlaşamadı. Analistler Rus güçlerinin son 24 saatte çok az ilerleyebildiğini aktarıyor.

02.55 Ukrayna'nın Jıtomor kentinde konutların olduğu bir bölgede güçlü bir patlama meydana geldi.

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02.47 Kanada hükümeti, Ukrayna'da devam eden Rus işgali nedeniyle Rusya'ya birtakım ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamasının ardından bu hafta sonu itibariyle Kanada limanlarından Rus gemilerinin geçişini yasaklayacağını duyurdu.

01.35

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Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği işgal devam ederken, Rusya'ya yardımcı olan Belarus'a İngiltere'den yaptırım kararı geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rusya'ya yardımcı olan Belarus'un Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Victor Gulevich de dahil olmak üzere toplamda 4 üst düzey Belaruslu savunma yetkilisine ve 2 askeri kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu.

01.21 Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

01.20 IMF Direktörü Kristalina Georgieva ve Dünya Başkanı Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya gelecek haftalarda milyarlarca dolar ek fon sağlamak üzere hızla çalıştıklarını duyurdu. Georgieva ve Malpass, emtia fiyatlarının artmasına dikkat çekerek, bunun enflasyonu daha da artıracağını ve krizin sürmesi halinde finansal piyasalarda aksamaların yaşanacağını ifade ettiler.

01.04 Teknoloji devi Apple, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'da ürün satışını durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada tüm ihracatın durdurulduğu ve Apple Pay ve diğer servislerin kullanımına kısıtlama getirildiği belirtildi.

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00.10 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesine yönelik çalışılması için AB kurumlarına çağrıda bulunan karar tasarısını kabul etti. AB'nin Rusya'ya karşı "daha sert yaptırımlar" uygulamasını da talep eden karar tasarısı, 637 temsilcinin lehte oyunu aldı.